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АЗ и Мариуполь в Лиге Европы могут сыграть при пустых трибунах

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На домашнем стадионе АЗ накануне рухнула крыша.
АЗ и Мариуполь в Лиге Европы могут сыграть при пустых трибунах

Нидерландский АЗ неожиданно для себя столкнулся с проблемой поиска домашнего стадиона для ближайших матчей - в четверг, 15 августа, против Мариуполя в Лиге Европы и против Гронингена в чемпионате страны тремя днями спустя.

Как сообщает местная пресса, руководства АЗ рассматривает три варианта места проведения матчей - Амстердам Арена (домашний стадион Аякса), Абе Ленстра (стадион Херенвена) или матч на домашнем стадионе АФАС, но без зрителей.

Основным вариантом пока рассматривается стадион в Амстердаме, но проблема в том, что во вторник Аякс там сыграет свой матч квалификации Лиги чемпионов.

Решение по матчу АЗ - Мариуполь должны вынести в ближайшее время.

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Теги: Лига Европы, АЗ
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