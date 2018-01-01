АЗ и Мариуполь в Лиге Европы могут сыграть при пустых трибунах

На домашнем стадионе АЗ накануне рухнула крыша.

Нидерландский АЗ неожиданно для себя столкнулся с проблемой поиска домашнего стадиона для ближайших матчей - в четверг, 15 августа, против Мариуполя в Лиге Европы и против Гронингена в чемпионате страны тремя днями спустя.

Как сообщает местная пресса, руководства АЗ рассматривает три варианта места проведения матчей - Амстердам Арена (домашний стадион Аякса), Абе Ленстра (стадион Херенвена) или матч на домашнем стадионе АФАС, но без зрителей.

Основным вариантом пока рассматривается стадион в Амстердаме, но проблема в том, что во вторник Аякс там сыграет свой матч квалификации Лиги чемпионов.

Решение по матчу АЗ - Мариуполь должны вынести в ближайшее время.