Украинский арбитр Балакин получил назначение на матч Лиги Европы

Украинская бригада арбитров обслужит матч в Грузии.

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным рассудит матч т третьего квалификационного раунда Лиги Европы Сабуртало – Арарат-Армения.

Ассистентами Балакина станут Игорь Алехин и Андрей Скрипка, четвертый арбитр – Александр Дердо, информирует официальный сайт УЕФА.

В первом поединке в Армении Сабуртало одержал победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Тбилиси 14 августа, начало – в 19:00 по киевскому времени.