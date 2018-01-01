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Украинский арбитр Балакин получил назначение на матч Лиги Европы

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Украинская бригада арбитров обслужит матч в Грузии.
Украинский арбитр Балакин получил назначение на матч Лиги Европы

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным рассудит матч т третьего квалификационного раунда Лиги Европы Сабуртало – Арарат-Армения.

Ассистентами Балакина станут Игорь Алехин и Андрей Скрипка, четвертый арбитр – Александр Дердо, информирует официальный сайт УЕФА.

В первом поединке в Армении Сабуртало одержал победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Тбилиси 14 августа, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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