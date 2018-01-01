На домашнем стадионе АЗ Алкмар обрушилась крыша

Вероятно, Мариуполь с АЗ в Лиге Европы сыграет на другом стадионе.

На стадионе нидерландского АЗ Алкмар обрушилась крыша. Об этом сообщает журналист Брайан Вийкер, который в twitter опубликовал фотографию стадиона после инцидента.

Вийкер сообщает, что упавшая конструкция разрушила часть трибун. К счастью, в результате обвала никто не пострадал.

По одной из версий, причиной обвала могут стать тяжелый солнечные батареи, которые были размещены на крыше стадиона.

Ближайший домашний матч АЗ должен пройти 15 августа - в Алкмаар приедет Мариуполь для ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Вероятно, игра будет перенесена на другой стадион. Первый матч завершился вничью 0:0.