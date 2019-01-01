Юрченко: Капитан ЦСКА говорил мне, что я не забью пенальти

Украинец рассказал о давлении соперников во время матча Лиги чемпионов.

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко прокомментировал первый матч квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА (1:1).

“Это была интересная игра. У соперника хорошие болельщики и хорошая поддержка. С первых минут это ощущалось. Однако мы старались взять игру под контроль. Пропустили гол и после этого приходили в себя минут десять. Потом собрались, сравняли счет и могли забить еще, но все закончилось 1:1.

ЦСКА не всегда давал нам играть. Они действовали в пять защитников. Когда мы начинали контролировать мяч, они низко садились к своим воротам. По игре они схожи с Днепром-1, их оборону трудно взломать, особенно после забитого гола. Позже мы поняли, где у них свободные зоны и оттуда пришел пенальти.

Когда я бил пенальти, капитан ЦСКА спрашивал у меня, делал ли я это раньше. Несколько раз говорил, что не забью. Я ему в ответ: ты молодец, но отойди, дай ударить. Это их менталитет, давление. За спиной игроки тоже что-то говорили, плюс воздействие трибун. Но в таких моментах нужно выключать голову и решать эпизод в свою пользу.

Гол на выезде очень важен. Но было бы лучше, если бы мы забили еще один гол или не пропустили. Однако счет 1:1 более-менее нормальный результат“, - сказал Юрченко.

Напомним, этот гол стал дебютным для Юрченко в составе Зари. Смотрите также видео обзор матча ЦСКА София - Заря.