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Худжамов: АЗ - толковая команда, сыгранная и молодая

Комментариев: 1
Голкипер Мариуполя отметил, что недооценивать соперника ни в коем случае нельзя.
Рустам Худжамов
Рустам Худжамов
football.ua

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов высказался по поводу первого матча квалификации Лиги Европы, в котором его команда сыграла в нулевую ничью с нидерландским АЗ.

"Непроста игра, достаточно живая. Конечно, приходилось много в обороне отрабатывать. Выделил бы седьмой номер АЗ, правый полузащитник хороший. Команда достаточно толковая, сыгранная и молодая. Это интересно.

Шансы на проход? Я никогда не оцениваю шансы. Единственная оценка, которая может быть - это отсутствие недооценки соперника. С Бабичем еще не говорили. Думаю, завтра будет теоретическое занятие.

Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Мы играли вдали от дома, и спасибо большое болельщикам, спасибо одесситам, гостям города, которые пришли нас поддержать", - приводит слова Худжамова Football.ua.

Вашему вниманию видео обзор матча Мариуполь - АЗ.

Ранее итоги поединка подвел наставник Мариуполя Александр Бабич.

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Теги: Рустам Худжамов, Мариуполь, АЗ Алкмар, Лига Европы, футбол, квалификация
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Источник: Football.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.08.2019, 09:23
Оценка:  0
гость
После ответной игры радости такой не будет. Аз будет не Аз если трёшку не забьёт таким лoхам.
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