Худжамов: АЗ - толковая команда, сыгранная и молодая
Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов высказался по поводу первого матча квалификации Лиги Европы, в котором его команда сыграла в нулевую ничью с нидерландским АЗ.
"Непроста игра, достаточно живая. Конечно, приходилось много в обороне отрабатывать. Выделил бы седьмой номер АЗ, правый полузащитник хороший. Команда достаточно толковая, сыгранная и молодая. Это интересно.
Шансы на проход? Я никогда не оцениваю шансы. Единственная оценка, которая может быть - это отсутствие недооценки соперника. С Бабичем еще не говорили. Думаю, завтра будет теоретическое занятие.
Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Мы играли вдали от дома, и спасибо большое болельщикам, спасибо одесситам, гостям города, которые пришли нас поддержать", - приводит слова Худжамова Football.ua.
Вашему вниманию видео обзор матча Мариуполь - АЗ.
Ранее итоги поединка подвел наставник Мариуполя Александр Бабич.
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