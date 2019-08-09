Худжамов: АЗ - толковая команда, сыгранная и молодая

Голкипер Мариуполя отметил, что недооценивать соперника ни в коем случае нельзя.

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов высказался по поводу первого матча квалификации Лиги Европы, в котором его команда сыграла в нулевую ничью с нидерландским АЗ.

"Непроста игра, достаточно живая. Конечно, приходилось много в обороне отрабатывать. Выделил бы седьмой номер АЗ, правый полузащитник хороший. Команда достаточно толковая, сыгранная и молодая. Это интересно.

Шансы на проход? Я никогда не оцениваю шансы. Единственная оценка, которая может быть - это отсутствие недооценки соперника. С Бабичем еще не говорили. Думаю, завтра будет теоретическое занятие.

Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Мы играли вдали от дома, и спасибо большое болельщикам, спасибо одесситам, гостям города, которые пришли нас поддержать", - приводит слова Худжамова Football.ua.

Вашему вниманию видео обзор матча Мариуполь - АЗ.

Ранее итоги поединка подвел наставник Мариуполя Александр Бабич.