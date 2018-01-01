Скрипник: Нужно улучшать игру в обороне

Специалист отметил, что в целом доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник высказался по поводу результата матча квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА.

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“Понравилась игра. Обе команды играли на победу. Как вчера я и говорил, искали свои шансы у чужих ворот. Сегодня закончился первый тайм. Второй будет в Запорожье. Всегда хочется, чтобы блестело. Любая команда хочет играть в футбол еще лучше. Мы не исключение.

Конечно, есть ошибки. При забитом мяче у нас было 6-7 человек в штрафной и только два в красной форме, а все равно мы получили гол. Это злит. Нужно улучшать игру в обороне. Но мы не опустили рук, искали свои шансы впереди и наши старание переросло в пенальти, который мы реализовали. Но, повторюсь, все будет решаться в Запорожье.

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ЦСКА - мощная команда с индивидуально сильными игроками. Очень довольны, что сыграли здесь 1:1. Все было не так просто, как кажется.

Давление трибун, команды, индивидуально сильных футболистов - это всегда непросто. Играли против очень сильного клуба“, - цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

Напомним, ЦСКА София и луганская Заря сыграли в результативную ничью - 1:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.