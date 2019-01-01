Мариуполь - АЗ 0:0 видео обзор матча Лиги Европы

Мариуполь сыграл вничью с нидерландским клубом в первом матче квалификации Лиги Европы.

Мариуполь - АЗ: обзор матча ФК Мариуполь

В четверг, 8-го августа, состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Мариуполь расписал мировую с нидерландским АЗ Алкмар.

Поединок проходил в Одессе на стадионе Черноморец и завершился без единого гола - 0:0.

Таким образом, путевка в следующий раунд Лиги Европы будет разыграна 15-го августа в Алкмаре (Нидерланды).

Смотрите видео обзор матча Мариуполь - АЗ:

Мариуполь - АЗ 0:0

Мариуполь: Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов (Дава, 76) - Чех (Танковский, 63), Федорчук - Чурко, Мишнев, Вакула - Тищенко (Кирюханцев, 86).

АЗ: Бизот - Вейндал (Сугавара, 80), Вюйтенс (Класи, 73), Влар, Свенссон - Копмейнерс, Мидтшо (Гудмундссон, 86), Увеян - Идрисси, Боаду, Стенгс.

Предупреждения: Чех, Полегенько - Свенссон, Боаду.