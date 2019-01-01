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ЦСКА София - Заря 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Луганский клуб вырвал ничью в первом матче квалификации еврокубкового турнира.

ЦСКА София - Заря: видео голов
ЦСКА София - Заря: видео голов
ФК Заря

В четверг, 8-го августа, состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором болгарский ЦСКА сыграл вничью с луганской Зарей.

Счет в матче был открыт хозяевами поля, однако в концовке первого тайма защитник ЦСКА сыграл рукой в штрафной, и судья назначил пенальти, который успешно реализовал Владлен Юрченко. Отметим, что для игрока этот гол стал дебютным в стане Зари.

Путевка в следующий раунд Лиги Европы будет разыграна в ответном матче, который состоится 15-го августа в Запорожье.

Смотрите видео голов и обзор матча ЦСКА София - Заря:

ЦСКА София - Заря 1:1
Голы: Эвардо, 13 - Юрченко (пен.), 45.

ЦСКА София: Черняускас — Занев, Томас, Альбентоса - Жеферсон (Соломон, 77), Малинов, Бикель, Туритсов (Фаббрини, 63) - Эвандро (Кэри, 83), Родригеш, Соу.

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханни, Михайличенко - Кочергин, Иванисеня (Арвеладзе), Лунев (Леднев, 66)- Юрченко (Русин, 66), Будковский, Хомченовский.

Предупреждения: Бикель, Малинов, Фаббрини - Тымчик, Абу Ханни

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Теги: ЦСКА София, Заря, Заря Луганск, Лига Европы, квалификация, видео голов, обзор матча, футбол
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