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УЕФА дисквалифицировал украинского голкипера на 10 матчей

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Константин Махновский был наказан за проявление расизма в матче квалификации Лиги Европы.
Константин Махновский
Константин Махновский
instagram.com/fkventspilsofficial/

Украинский вратарь латвийского Вентспилса Константин Махновский получил длительную дисквалификацию от УЕФА.

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Как сообщает пресс-служба организации, дисциплинарный комитет отстранил украинца от участия в еврокубковых матчах на 10 игр из-за эпизода, который произошел в матче квалификации Лиги Европы против мальтийского клуба Гзира Юнайтед.

Махновский во время поединка вступил в перепалку с Амаду Самбой, во время которой он оскорбил соперника по расовому признаку. В результате перепалки оба игрока получили красные карточки. Отметим, что УЕФА также наказал и Самбу, но его дисквалифицировали лишь на два матча.

Ранее сообщалось, что ФИФА позволит арбитрам присуждать техническое поражение за расизм и дискриминацию.

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Теги: Константин Махновский, Лига Европы, УЕФА, наказание, расизм, дисквалификация, футбол
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