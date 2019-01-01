Бабич: АЗ особой опасности не создали, за исключением ударов со средней дистанции
Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своим мнением после матча Лиги Европы против АЗ.
"За исключением ударов со средней дистанции, АЗ особой опасности не создали. Но с учетом тех кадровых проблем, которые у нас были, я благодарен ребятам, потому что мы отработали на отлично. Как говорят специалисты, обычно матч начинается после 65 минуты. Как раз тогда мы начали и контролировать мяч, и проводить атаки. Соперник был не готов к тому, когда у нас был контроль мяча.
Шансы 50 на 50. Я не считаю, что в ответном матче будет у кого-то преимущество с учетом того, что мы и АЗ сыграем свои матчи в чемпионате. Шансы хорошие, за них надо бороться. У меня претензий к игрокам нет. Сейчас с хорошими эмоциями будем готовиться к следующему матчу.
Герой ли Худжамов? Вратарь для того и нужен, чтобы помогал, а герои вся команда. Тем более голкипер - капитан команды и лидер, сыграл достойно. Но выделить хотел бы всю команду", - сказал в послематчевом комментарии Бабич.
Напомним, подопечные Бабича сыграли вничью с нидерландским АЗ.
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