Бабич: АЗ особой опасности не создали, за исключением ударов со средней дистанции

Специалист отметил, что шансы на выход в следующую стадию у команд равны.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своим мнением после матча Лиги Европы против АЗ.

"За исключением ударов со средней дистанции, АЗ особой опасности не создали. Но с учетом тех кадровых проблем, которые у нас были, я благодарен ребятам, потому что мы отработали на отлично. Как говорят специалисты, обычно матч начинается после 65 минуты. Как раз тогда мы начали и контролировать мяч, и проводить атаки. Соперник был не готов к тому, когда у нас был контроль мяча.

Шансы 50 на 50. Я не считаю, что в ответном матче будет у кого-то преимущество с учетом того, что мы и АЗ сыграем свои матчи в чемпионате. Шансы хорошие, за них надо бороться. У меня претензий к игрокам нет. Сейчас с хорошими эмоциями будем готовиться к следующему матчу.

Герой ли Худжамов? Вратарь для того и нужен, чтобы помогал, а герои вся команда. Тем более голкипер - капитан команды и лидер, сыграл достойно. Но выделить хотел бы всю команду", - сказал в послематчевом комментарии Бабич.

Напомним, подопечные Бабича сыграли вничью с нидерландским АЗ.

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