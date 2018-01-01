Юрченко забил дебютный гол за Зарю
Форвард сравнял счет в поединке против софийского ЦСКА.
Сегодня, 8-го августа, луганская Заря проводит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.
Украинский клуб по ходу встречи проигрывал, однако новичок команды Владлен Юрченко в концовке первого тайма успешно реализовал пенальти, тем самым вернув равновесие в счете (1:1).
Отметим, что этот гол для украинского хавбека стал дебютным в составе Зари.
Напомним, во втором тайме Владлена Юрченко заменил Назарий Русин, для которого этот поединок стал первым в стане луганского клуба.
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