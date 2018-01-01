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Юрченко забил дебютный гол за Зарю

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Форвард сравнял счет в поединке против софийского ЦСКА.

Владлен Юрченко забил гол за Зарю
Владлен Юрченко забил гол за Зарю
ФК Заря

Сегодня, 8-го августа, луганская Заря проводит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.

Украинский клуб по ходу встречи проигрывал, однако новичок команды Владлен Юрченко в концовке первого тайма успешно реализовал пенальти, тем самым вернув равновесие в счете (1:1). 

Отметим, что этот гол для украинского хавбека стал дебютным в составе Зари.

Напомним, во втором тайме Владлена Юрченко заменил Назарий Русин, для которого этот поединок стал первым в стане луганского клуба.

Следить за событиями матча ЦСКА София - Заря можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

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Теги: Владлен Юрченко, Заря, Заря Луганск, видео, гол, Лига Европы, футбол, квалификация
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