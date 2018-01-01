Мариуполь расписал мировую с АЗ в матче квалификации ЛЕ

Судьба путевки в следующий раунд решится в Нидерландах.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь расписал мировую с нидерландским АЗ. Поединок состоялся в Одессе на стадионе Черноморец и завершился со счетом 0:0.

Хозяева завладели мячом с первых минут встречи. Сначала Мариуполь провел несколько неплохих фланговых атак, однако до реальных моментов дело не дошло. А после этого Тищенко мог выходить 1 на 1 с вратарем, но не сумел он удачно принять мяч перед штрафной.

Создавалось впечатление, будто первые 10 минут матча гости не понимали, где они находятся и что им нужно делать.

Однако ближе к 15-й минуте подопечные Слота смогли взять игру под контроль, создав несколько опасных моментов возле ворот Худжамова. Сначала Увеян пробил мимо ворот, а потом Идрисси прострелил прямо в цель, но голкипер вовремя спас свою команду.

Во второй половине первого тайма игра заметно успокоилась. Было видно, что обеим командам не хватает остроты в атаке. И если у нидерландского коллектива это было связано с уходом лидера нападения Гуса Тиля в Спартак, то Мариуполь испытывал проблемы с выходом в атаку из-за травмы опытного форварда Руслана Фомина.

После перерыва Худжамов поймал настоящий кураж и отразил несколько опаснейших ударов. Сперва Стенгс прострелил в левый нижний угол ворот Мариуполя, а затем и Увеян решился на дальний удар в створ владений Рустама. Однако вратарь показал блистательную игру и не позволил сопернику забить гол.

У Мариуполя была возможность выйти вперед в счете на 75-й минуте. Вакула нашел пасом Танковского, а тот вышел на ударную позицию и сразу же пробил. Удар получился сильным и точным, но вратарь АЗ дотянулся до мяча и спас свои ворота.

На последних минутах встречи игру хозяев заметно освежил Игорь Кирюханцев. Хавбек несколько раз прорвался по левому флангу атаки и заработал три угловых подряд для своей команды. Однако на результат матча это, к сожалению, не повлияло.

Решающий матч состоится 15 августа в Алкмааре (Нидерланды).

Мариуполь — АЗ 0:0

Мариуполь: Худжамов — Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов (Дава, 76) — Чех (Танковский, 63), Федорчук — Чурко, Мишнев, Вакула — Тищенко (Кирюханцев, 86).

АЗ: Бизот — Вейндал (Сугавара, 80), Вюйтенс (Класи, 73), Влар, Свенссон — Копмейнерс, Мидтшо (Гудмундссон, 86), Увеян — Идрисси, Боаду, Стенгс.

Предупреждения: Чех, Полегенько — Свенссон, Боаду.