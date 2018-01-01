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Русин дебютировал за Зарю в матче Лиги Европы

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Нападающий вышел на замену в поединке против ЦСКА София.
Назарий Русин Дебютировал за Зарю
Назарий Русин Дебютировал за Зарю
ФК Заря

Луганская Заря на выезде проводит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА Софии.

На 65-й минуте встречи на поле появился Назарий Русин, заменивший Владлена Юрченко. Таким образом, форвард дебютировал за луганский клуб.

Напомним, Русин проводит сезон в Заре на правах аренды.

Следить за событиями матча ЦСКА София - Заря можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

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Теги: Назарий Русин, Заря, Заря Луганск, Лига Европы, дебют, футбол
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