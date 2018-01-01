Русин дебютировал за Зарю в матче Лиги Европы

Нападающий вышел на замену в поединке против ЦСКА София.

Назарий Русин Дебютировал за Зарю ФК Заря

Луганская Заря на выезде проводит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА Софии.

На 65-й минуте встречи на поле появился Назарий Русин, заменивший Владлена Юрченко. Таким образом, форвард дебютировал за луганский клуб.

Напомним, Русин проводит сезон в Заре на правах аренды.

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