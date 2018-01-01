Русин дебютировал за Зарю в матче Лиги Европы
Нападающий вышел на замену в поединке против ЦСКА София.
Луганская Заря на выезде проводит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА Софии.
На 65-й минуте встречи на поле появился Назарий Русин, заменивший Владлена Юрченко. Таким образом, форвард дебютировал за луганский клуб.
Напомним, Русин проводит сезон в Заре на правах аренды.
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