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Гол Яремчука не принес Генту победу в матче Лиги Европы

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Бельгийский клуб на последних минутах встречи пропустил гол.
Роман Яремчук в матче против АЕК Ларнака
Роман Яремчук в матче против АЕК Ларнака
kaagent.be

Сегодня, 8-го августа, кипрская Ларнака принимала бельгийский Гент в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Бельгийцы сумели выйти вперед уже на 26-й минуте встречи благодаря точному удару украинского полузащитника Романа Яремчука. Гент в этом поединке больше не забивал, а вот его соперник на 88-й минуте сравнял счет и вырвал ничью.

Таким образом, борьба за выход в плей-офф Лиги Европы состоится в Бельгии в ответном поединке, который состоится 15-го августа.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Лиги Европы-2019/20.

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Теги: Гент, Роман Яремчук, Лига Европы, футбол, квалификация
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