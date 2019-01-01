Гол Яремчука не принес Генту победу в матче Лиги Европы

Бельгийский клуб на последних минутах встречи пропустил гол.

Сегодня, 8-го августа, кипрская Ларнака принимала бельгийский Гент в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Бельгийцы сумели выйти вперед уже на 26-й минуте встречи благодаря точному удару украинского полузащитника Романа Яремчука. Гент в этом поединке больше не забивал, а вот его соперник на 88-й минуте сравнял счет и вырвал ничью.

Таким образом, борьба за выход в плей-офф Лиги Европы состоится в Бельгии в ответном поединке, который состоится 15-го августа.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Лиги Европы-2019/20.