ЦСКА София - Заря: видео онлайн трансляция матча Лиги Европы

Следите за событиями поединка ЦСКА - Заря в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

ЦСКА София - Заря: видео онлайн трансляция ФК Заря

Сегодня, 8-го августа, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.

Кроме того, следить за событиями матча ЦСКА София - Заря вы сможете в видео онлайн трансляции:

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