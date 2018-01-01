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ЦСКА София - Заря: видео онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Следите за событиями поединка ЦСКА - Заря в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

ЦСКА София - Заря: видео онлайн трансляция
ЦСКА София - Заря: видео онлайн трансляция
ФК Заря

Сегодня, 8-го августа, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.

Кроме того, следить за событиями матча ЦСКА София - Заря вы сможете в видео онлайн трансляции:

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч ЦСКА София - Заря.

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Теги: Заря, Заря Луганск, ЦСКА София, Лига Европы, онлайн трансляция, видео, квалификация, футбол
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