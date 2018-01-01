ЦСКА София - Заря: видео онлайн трансляция матча Лиги Европы
Следите за событиями поединка ЦСКА - Заря в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Сегодня, 8-го августа, состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.
Кроме того, следить за событиями матча ЦСКА София - Заря вы сможете в видео онлайн трансляции:
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