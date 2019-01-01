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Яремчук забил за Гент в матче Лиги Европы

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Украинец открыл счет в поединке против АЕК Ларнаки.
РОман Яремчук
РОман Яремчук
kaagent.be

Бельгийский Гент на выезде проводит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против АЕК Ларнаки.

Счет в этом поединке открыл нападающий Гента Роман Яремчук. Украинец поразил ворота соперника на 26-й минуте встречи. 

Отметим, что этот гол стал четвертым для Яремчука в квалификационных матчах Лиги Европы в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Романа Яремчука заинтересован Галатасарай.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, Лига Европы, квалификация, гол, футбол
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