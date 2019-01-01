Яремчук забил за Гент в матче Лиги Европы

Украинец открыл счет в поединке против АЕК Ларнаки.

Бельгийский Гент на выезде проводит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против АЕК Ларнаки.

Счет в этом поединке открыл нападающий Гента Роман Яремчук. Украинец поразил ворота соперника на 26-й минуте встречи.

Отметим, что этот гол стал четвертым для Яремчука в квалификационных матчах Лиги Европы в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Романа Яремчука заинтересован Галатасарай.