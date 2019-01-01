Бабич: Мы рады играть в Лиге Европы, хорошие эмоции порадуют зрителей

Наставник Мариуполя считает, что матч в Одессе будет непростым.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своими ожиданиями от матча против АЗ в квалификации Лиги Европы.

“Завтра нас ждет сложный, но интересный матч. Мы рады играть в Лиге Европы. Нашего соперника представлять не надо. АЗ Алкмаар - это представитель нидерландского футбола. Команда, которая играет в хороший скоростной футбол. Мы ожидаем, что будет интересный футбол. Это будет игра тактик. Думаю, завтра будут и моменты, и хорошие эмоции, которые порадуют зрителей. Легко не будет ни нам, ни сопернику.

Они очень любят играть в атаке, владеть мячом. Но как и любая техничная команда, игроки АЗ не любят работать без мяча. Поэтому завтра мы постараемся как можно меньше давать сопернику спокойно играть с мячом. В то же время постараемся сами больше работать с мячом.

Учитывая стратегию двух матчей, завтра мы должны сыграть, прежде всего, надежно в обороне. АЗ очень опасна при переходе из обороны в атаку. Но при правильных перестроениях мы можем их поймать“.

Также наставник “приазовцев“ прокомментировал продажу капитана АЗ Гууса Тиля накануне поединка.

“Это на руку Мариуполю. Тиль - это игрок, который вел игру команды в центре поля. Но, мы ранее потеряли Александра Пихаленка, игрока такого же уровня, который вел нашу игру. Думаю, у АЗ есть квалифицированная замена. Мы разбираем, смотрим игру соперника. Думаю, завтра будут интересная тактическая игра двух тренерских штабов. И у нас, и у АЗ много молодежи, поэтому, думаю, азарта на поле будет предостаточно“.

Кроме того, Бабич оценил кадровую ситуацию в команде.

“Предыдущий матч против Александрии был для нас победным, но мы потеряли Руслана Фомина. Сергей Яворский работает с нами, пробует. Посмотрим. Для нас потеря одного игрока основного состава очень значима. Будет шанс у других ребят и мы верим, что они справятся. Прежде всего, в психологическом плане, так как давление будет колоссальным.

Владислав Танковский? Мы успели его заявить. Еще не могу сказать, готов Слава выйти на поле завтра или нет. Будем думать. Мы хорошо знаем его сильные качества и он обязательно добавит нам креатива в середине поля. Сегодня у нас тренировка посмотрим на состояние Танковского. Да, он тренировался с Шахтером, но проблема в том, что у него не было игровой практики“, - заявил Бабич на передматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Мариуполь - АЗ состоится завтра, 8-го августа, в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Сморите также прогноз и ставки букмекеров на матч.