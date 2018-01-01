Скрипник: ЦСКА - cильный соперник, который хочет пройти дальше

Украинский специалист отметил, что его команда хочет добиваться положительного результата.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против ЦСКА София.

Наставник луганчан напомнили прошлогодний матч его бывшей команды Риги против ЦСКА - тогда команда Скрипника проиграла в серии пенальти, обменявшись домашними минимальными победами.

“Это две разные страны и разные команды, которые отличаются между собой. Одинаковых клубов не бывает. Заря больше играет вперед, а в прошлом году у меня была команда, которая хорошо играла против мяча. Заря хочет выигрывать и добиваться положительных результатов“.

Также журналисты отметили, что луганский клуб каждый раз, когда участвовал в третьем раунде квалификации, проходил его.

“Статистика всегда меняется. Если она на нашей стороне, то мы не хотим нарушать ее. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что завтра нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше“, - заявил Скрипник.

Украинский специалист также высказался по поводу отсутствия Артема Громова.

“Травмы - неотъемлемая часть футбола. Нам неприятно, что игроки получают травмы, но и без них нужно играть. Настраиваемся на положительный результат. Будем за него бороться.

Сможет ли Русин его заменить? У нас, помимо Русина, достаточно квалифицированных игроков, которые могут его заменить. И Русин в их числе“.

Скрипник назвал главную сильную сторону ЦСКА.

“Самая сильная сторона соперника - их нынешний тренер. Он пришел в команду пять или шесть матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам“.

В штабе команды работает болгарский специалист Веселин Атанасов. Наставник Зари также выделил его роль в подготовке к матчу.

“Веселин читает местную прессу. От него идет информация. То, что есть такой специалист - это помогает, но игры выигрывают ребята, которые выходят на футбольное поле“, - цитирует Скрипника пресс-служба луганского клуба.

Напомним, матч ЦСКА София - Заря состоится завтра, 7-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Сморите также прогноз и ставки букмекеров на матч.