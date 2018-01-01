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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

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Судьи из Украины получили назначение на поединок еврокубка.
Сергей Бойко
Сергей Бойко
УАФ

Украинская судейская бригада во главе с главным арбитром Сергеем Бойко будет работать на матче третьего раунда квалификации Лиги Европы между Фейеноордом (Нидерланды) и Динамо Тбилиси (Грузия).

Ассистентами Бойко Андрей Скрипка и Семен Шлончак, четвертым судьей назначен Виталий Романов.

Матч Фейеноорд - Динамо Тбилиси состоится завтра, 8-го августа, в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Сергей Бойко
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