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Мариуполь - АЗ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Букмекеры определили фаворита предстоящего матча квалификации еврокубкового турнира.
Мариуполь - АЗ: прогноз букмекеров
Мариуполь - АЗ: прогноз букмекеров
ФК Мариуполь

В четверг, 8-го августа, Мариуполь на своем поел проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против нидерландского АЗ Алкмар.

Поединок пройдет в городе Одесса (Украина) на стадионе Черноморец. Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого матча является нидерландский клуб. Так, в компании Parimatch ставки на победу нидерландской команды принимаются с коэффициентом 1.76, тогда как на Мариуполь можно поставить с коэффициентом 4.90. Ничья оценивается в 3.60.

Их коллеги из William Hill придерживаются такого же мнения, оценивая шансы гостей в 1.73, в то время как на успех украинского клуба можно поставить с коэффициентом 5.00. Ничью здесь оценили в 3.60.

Схожие котировки дает и букмекерская контора bet365: победа Мариуполя - 4.33, победа АЗ Алкмар - 1.72, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мариуполь - АЗ Алкмар, которая начнется 8-го августа в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: Мариуполь, АЗ Алкмар, Лига Европы, квалификация, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
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