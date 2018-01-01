Мариуполь - АЗ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита предстоящего матча квалификации еврокубкового турнира.

В четверг, 8-го августа, Мариуполь на своем поел проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против нидерландского АЗ Алкмар.

Поединок пройдет в городе Одесса (Украина) на стадионе Черноморец. Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого матча является нидерландский клуб. Так, в компании Parimatch ставки на победу нидерландской команды принимаются с коэффициентом 1.76, тогда как на Мариуполь можно поставить с коэффициентом 4.90. Ничья оценивается в 3.60.

Их коллеги из William Hill придерживаются такого же мнения, оценивая шансы гостей в 1.73, в то время как на успех украинского клуба можно поставить с коэффициентом 5.00. Ничью здесь оценили в 3.60.

Схожие котировки дает и букмекерская контора bet365: победа Мариуполя - 4.33, победа АЗ Алкмар - 1.72, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мариуполь - АЗ Алкмар, которая начнется 8-го августа в 20:00 по киевскому времени.