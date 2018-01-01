Мариуполь - АЗ: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Мариуполь сыграет с АЗ Алкмаар в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

В четверг, 8-го августа, Мариуполь на своем поел проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против нидерландского АЗ Алкмар.

Онлайн трансляция матча Мариуполь - АЗ будет доступна в этой новости, начиная с 20:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является АЗ Алкмар. Так, в компании Parimatch ставки на победу нидерландской команды принимаются с коэффициентом 1.76, тогда как на Мариуполь можно поставить с коэффициентом 4.90. Ничья оценивается в 3.60.

Отметим, что для Мариуполя это будет стартовый матч в еврокубках в этом сезоне, а вот АЗ на предыдущей стадии по сумме двух матчей обыграл шведский Хеккен (3:0).

В чемпионате Нидерландов АЗ стартовал победой в матче с Фортуной, тогда как Мариуполь проиграл Колосу 1:2 и обыграл Александрию 2:1 в чемпионате Украины.