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Мариуполь - АЗ: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Мариуполь сыграет с АЗ Алкмаар в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.
Мариуполь - АЗ: онлайн трансляция
Мариуполь - АЗ: онлайн трансляция
ФК Мариуполь

В четверг, 8-го августа, Мариуполь на своем поел проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против нидерландского АЗ Алкмар.

Онлайн трансляция матча Мариуполь - АЗ будет доступна в этой новости, начиная с 20:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является АЗ Алкмар. Так, в компании Parimatch ставки на победу нидерландской команды принимаются с коэффициентом 1.76, тогда как на Мариуполь можно поставить с коэффициентом 4.90. Ничья оценивается в 3.60.

Отметим, что для Мариуполя это будет стартовый матч в еврокубках в этом сезоне, а вот АЗ на предыдущей стадии по сумме двух матчей обыграл шведский Хеккен (3:0).  

В чемпионате Нидерландов АЗ стартовал победой в матче с Фортуной, тогда как Мариуполь проиграл Колосу 1:2 и обыграл Александрию 2:1 в чемпионате Украины.

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Теги: Мариуполь, АЗ Алкмар, онлайн трансляция, футбол, Лига Европы
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