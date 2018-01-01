ЦСКА София - Заря: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Луганская Заря проведет матч квалификации Лиги Европы. Следите за событиями этого поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.

В четверг, 8-го августа, луганская Заря на выезде проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА. Поединок состоится в Софии (Болгария) на стадионе Васил Левски.

Онлайн трансляция матча ЦСКА София - Заря будет доступна в этой новости, начиная с 20:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого матча являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch ставки на победу ЦСКА принимают с коэффициентом 2.23, в то время как триумф украинского клуба оценили в 3.45. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.20.

На предыдущей стадии Заря прошла черногорскую Будучность, а ЦСКА София по сумме двух встреч прошел хорватский Осиек по серии пенальти, перед этим уверенно обыграв черногорскую Младость.

В чемпионате Болгарии ЦСКА в первых четырех турах одержал одну победу, раз сыграл вничью и раз проиграл. Заря провела в чемпионате Украины два матча, обыграв Зарю.