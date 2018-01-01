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ЦСКА София - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Букмекеры определили фаворита предстоящего матча квалификации еврокубкового турнира.
ЦСКА София - Заря: ставки на спорт
ЦСКА София - Заря: ставки на спорт
ФК Заря

В четверг, 8-го августа, луганская Заря на выезде проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.

Поединок состоится в Софии (Болгария) на стадионе Васил Левски. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

По мнению экспертов, больше шансов на победу у хозяев поля. Так, в компании Parimatch ставки на победу ЦСКА принимают с коэффициентом 2.23, в то время как триумф украинского клуба оценили в 3.45. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.20.

Их коллеги из William Hill придерживаются такого же мнения, оценивая шансы софийского клуба в 2.15, а на Зарю принимают ставки с коэффициентом 3.30. Ничью здесь оценили в 3.00.

Схожие котировки дает и контора bet365: победа ЦСКА София - 2.15, победа Зари - 3.20, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча ЦСКА София - Заря, которая начнется 8-го августа в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: Заря, Заря Луганск, ЦСКА София, Лига Европы, квалификация, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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