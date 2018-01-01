Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Состоялись ответные матчи второго квалификационного круга еврокубкового турнира.

В рамках квалификации Лиги Европы-2019/20 состоялись ответные матчи второго этапа, по итогам которых определились все пары следующей стадии.

Первые матчи состоятся 8-го августа, а ответные игры - 15-го августа.

Путь чемпионов

Сутьеска Никшич - Линфилд

Маккаби Тель-Авив - Судува

Арарат-Армения - Сабуртало

Рига - ХИК

Лудогорец - Нью Сэйнтс

Сараево - БАТЭ

Дюделанж - Нымме Калью

Астана - Валлетта

Шериф - АИК

Слован - Дандолк

Основной путь

Норчепинг - Хапоэль Беер-Шева

Торино - Шахтер Солигорск

Антверпен - Виктория

Аустрия - Аполлон

Фейеноорд - Динамо Тб

Брондбю - Брага

Мольде - Арис

Локомотив Пловдив - Страсбур

Тун - Спартак

Стяуа - Млада-Болеслав

Пюник - Вулверхэмптон

Мидтьюлланд - Рейнджерс

Мариуполь - АЗ Алкмаар

АЕК Ларнака - Гент

Легия - Атромитос

Хаугесунн - ПСВ

Риека - Абердин

Вентспилс - Витория Гимараэш

Вадуц - Айнтрахт

Партизан - Малатьяспор

Мальме - Зриньски

ЦСКА София - Заря

Нефтчи - Бней Иегуда

Люцерн - Эспаньол

Спарта - Трабзонспор

КСУ - АЕК

Ранее сообщалось, что определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.