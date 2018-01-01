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Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

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Состоялись ответные матчи второго квалификационного круга еврокубкового турнира.
Лига Европы: стали известны все пары 3-го раунда квалификации
Лига Европы: стали известны все пары 3-го раунда квалификации
Getty Images

В рамках квалификации Лиги Европы-2019/20 состоялись ответные матчи второго этапа, по итогам которых определились все пары следующей стадии.

Первые матчи состоятся 8-го августа, а ответные игры - 15-го августа. 

Путь чемпионов

Сутьеска Никшич - Линфилд
Маккаби Тель-Авив - Судува
Арарат-Армения - Сабуртало
Рига - ХИК
Лудогорец - Нью Сэйнтс
Сараево - БАТЭ
Дюделанж - Нымме Калью
Астана - Валлетта
Шериф - АИК
Слован - Дандолк

Основной путь

Норчепинг - Хапоэль Беер-Шева
Торино - Шахтер Солигорск
Антверпен - Виктория
Аустрия - Аполлон
Фейеноорд - Динамо Тб
Брондбю - Брага
Мольде - Арис
Локомотив Пловдив - Страсбур
Тун - Спартак
Стяуа - Млада-Болеслав
Пюник - Вулверхэмптон
Мидтьюлланд - Рейнджерс
Мариуполь - АЗ Алкмаар
АЕК Ларнака - Гент
Легия - Атромитос
Хаугесунн - ПСВ
Риека - Абердин
Вентспилс - Витория Гимараэш
Вадуц - Айнтрахт
Партизан - Малатьяспор
Мальме - Зриньски
ЦСКА София - Заря
Нефтчи - Бней Иегуда
Люцерн - Эспаньол
Спарта - Трабзонспор
КСУ - АЕК

Ранее сообщалось, что определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Теги: Лига Европы, квалификация, футбол
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