Определился соперник Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

Софийский ЦСКА сумел пробиться в третий круг квалификации еврокубкового турнира.

ЦСКА София сыграет с Зарей в квалификации Лиги Европы cska.bg

Накануне состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которого стал известен соперник луганской Зари в следующем раунде турнира.

Украинский клуб сыграет с ЦСКА София, который по сумме двух поединков одолел Осиек (1:0, 0:1, по пен. 4:3). Отметим, что ранее команды ни разу между собой не играли.

Первый матч состоится 8-го августа в Болгарии, а ответный - 15-го августа в Украине.

Ранее сообщалось, с кем сыграет Мариуполь в третьем раунде Лиги Европы.