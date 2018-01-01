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Определился соперник Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

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Софийский ЦСКА сумел пробиться в третий круг квалификации еврокубкового турнира.
ЦСКА София сыграет с Зарей в квалификации Лиги Европы
ЦСКА София сыграет с Зарей в квалификации Лиги Европы
cska.bg

Накануне состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которого стал известен соперник луганской Зари в следующем раунде турнира.

Украинский клуб сыграет с ЦСКА София, который по сумме двух поединков одолел Осиек (1:0, 0:1, по пен. 4:3). Отметим, что ранее команды ни разу между собой не играли.

Первый матч состоится 8-го августа в Болгарии, а ответный - 15-го августа в Украине.

Ранее сообщалось, с кем сыграет Мариуполь в третьем раунде Лиги Европы.

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Теги: Заря, Заря Луганск, ЦСКА София, Лига Европы, квалификация, футбол
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