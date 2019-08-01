Скрипник: У нас не было задачи обыграть Будучность 6:0

Украинский специалист отметил, что у его команда была более глобальная задача - выйти в следующий раунд Лиги Европы.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Будучностью и выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы.



“Мы очень довольны результатом. Команда была очень мотивирована, как и наши соперники.



У нас была тяжелая игра в Полтаве после перелета из Черногории. Наши оппоненты отдыхали в это время. У них был недельный перерыв, мы же играли на фоне усталости.



Сегодня очень хорошую роль сыграла погода. Не было жарко. Главное, что мы выиграли, прошли дальше, набрали очки в копилку страны. Это тоже немаловажно. Малой кровью обыграли соперника, который первые 15 минут выглядел прилично, искал свои шансы у наших ворот.



Не скажу, что эта игра была очень спокойной. Могу сказать комплимент своей команде. Они отлично работают. После того месяца тренировок, которые я с командой, вижу, что мои требования выполняются. Они делают правильные шаги на поле. А качество игры всегда хочется улучшать. Я вместе с вами хочу каждую команду обыгрывать по 8:0, однако не всегда это происходит. Надо довольствоваться тем, что мы имеем.

Я не сказал бы, что Заря стала играть слабее после удаления игроков Будучности. Как действовали один в один, так и играли после удаления. У нас были моменты, мы держали мяч. Форсировать и обыгрывать Будучность 6:0 задачи не стояло. Задача была глобальная - пройти дальше. Что мы и сделали.



Я решил поберечь Филиппа Будковского и Никиту Шевченко, поэтому они не играли. Очень доволен Филиппом. Он прекрасно относится к делу. Это тот футболист, который становится нашей главной силой впереди, который может зацепиться за мяч. Прислушивается к моим советам и заданиям. Хочется его тоже пожалеть и дать отдохнуть.



Что касается вратаря, то есть команды, в которых в чемпионате играет один вратарь, а в Кубке или еврокубках другой. Мы не хотим идти этим путем. Просто поговорили с лидерами, с капитанами команды, с Никитой и пришли к выводу, что Заури очень важно будет получить игровую практику. Был хороший момент, когда он выручил нас после удара головой капитана соперника. Убили двух зайцев и очень довольны тем, как все прошло.



В перерыве матча я не говорил, что мы должны просто держать мяч. Каждый хочет видеть много голов, публика, которая пришла и которой мы рады, тоже этого ждала. Но футбол не хоккей, где при удалении команда имеет большое преимущество. Действовали спокойно, по счету. В таких поединках так и нужно действовать. Не было задачи форсировать и обязательно убиваться впереди. Возможны провокации, травмы. Нужно было спокойно доиграть матч, выиграть и по возможности создавать моменты. Они были, возможно, не так часто, как мне бы хотелось, но они были.

Мне очень понравилась атмосфера на Славутич-арене. Я впервые здесь в качестве главного тренера команды чемпионата. Кроме того, хорошая погода была для футбола. Я слышал людей. Мне понравилось.



Есть ли уже рисунок игры, который я бы хотел видеть в команде? Мы играем с двумя нападающими, с человеком, который играет на мяче, так называемым 10-м номером. Перестраиваемся. Я хочу, чтобы мы были наглыми, действовали всегда вперед. Старались быть номером один. Понятное дело, что не всё пока получается, но могу сказать команде спасибо и поздравить ребят. Все разговариваем, показываем видео, не просто сидим кофе пьем с ними. Работаем и стараемся улучшаться. Такую тактику в Украине не играют. Не говорю, что ее очень легко играть. Всегда нужно подбирать качественных футболистов, держать мяч внизу, улучшать культуру паса. С учетом того, что выигрываем, можно сказать, что пока все нормально.

Какой бы соперник был предпочтительнее для нас: ЦСКА или Осиек? Загадывать не берусь. На мой взгляд, Осиек сильнее. Видели, как прошел матч в Софии. Там поменялся тренер, поменялась атмосфера в команде. Они обыграли Осиек 1:0. Хотя все хорватские издания пишут, что Осиек обязательно пройдет дальше. Они сильнее и по потенциалу, и по деньгам. Так же уверяет и их тренер. Мой прогноз - нашим соперником будет Осиек“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба луганского клуба.

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