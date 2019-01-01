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Заря - Будучность 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Луганчане вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Заря обыграла Будучность
Заря обыграла Будучность
ФК Заря

Луганская Заря минимально победила Будучность в ответном мачте второго раунда квалификации Лиги Европы и по сумме двух матчей прошла в следующий раунд турнира.

Единственный гол на счету Артема Громова.

Вашему вниманию видео обзор матча Заря - Будучность:

Заря - Будучность 1:0 (первый матч — 3:1)

Гол: Громов, 32

Заря: Махарадзе — Тымчик (Каменюка. 63), Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна — Леднев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68) — Лунев, Громов (Кабаев, 61), Хомченовский

Будучность: Драгоевич — Джурич, Милич, Болевич, Стоилькович (Зарубица, 75) — Миркович, Божович, Терзич — Перович (Роганович, 37), Грбич (Раичкович, 53), Мийич

Предупреждения: Джурич, Миркович, Грбич

Удаления: Джурич, 33 (вторая желтая карточка), Божович, 34 (неспортивное поведение)

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Теги: футбол, Лига Европы, Заря, Будучность
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