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Стал известен первый соперник Мариуполя в Лиге Европы

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Украинская команда сыграет против голландского АЗ.
Мариуполь сыграет с АЗ Алкмаар
Мариуполь сыграет с АЗ Алкмаар
twitter.com/AZALKMAAR

Определился соперник Мариуполя в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

По жребию соперником подопечных Александра Бабича должен быть победитель пары АЗ Алкмаар (Нидерланды) - Хеккен (Швеция).

В итоге против Мариуполя сыграет АЗ, который после домашней нулевой ничьи разгромил соперника на выезде (3:0) и по сумме двух матчей прошел шведскую команду.

Матчи Мариуполя и АЗ состоятся 8 и 15 августа, первый поединок украинский клуб проведет дома.

Ранее сообщалось, что Заря минимально минимально обыграла Будучность в напряженном матче и вышла в третий квалификационный раунд турнира.

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Теги: футбол, Лига Европы, Мариуполь
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