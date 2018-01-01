Стал известен первый соперник Мариуполя в Лиге Европы

Украинская команда сыграет против голландского АЗ.

Определился соперник Мариуполя в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

По жребию соперником подопечных Александра Бабича должен быть победитель пары АЗ Алкмаар (Нидерланды) - Хеккен (Швеция).

В итоге против Мариуполя сыграет АЗ, который после домашней нулевой ничьи разгромил соперника на выезде (3:0) и по сумме двух матчей прошел шведскую команду.

Матчи Мариуполя и АЗ состоятся 8 и 15 августа, первый поединок украинский клуб проведет дома.

Ранее сообщалось, что Заря минимально минимально обыграла Будучность в напряженном матче и вышла в третий квалификационный раунд турнира.