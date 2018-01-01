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Заря минимально обыграла Будучность в напряженном матче

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Подопечные Виктора Скрипника вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Заря - Будучность 1:0
Заря - Будучность 1:0
Getty Images

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы Заря минимально обыграла черногорскую Будучность. Поединок состоялся на стадионе Славутич-Арена в Запорожье и завершился со счетом 1:0.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Заря - Будучность 1:0 (первый матч — 3:1)
Гол: Громов, 32

Заря: Махарадзе — Тымчик (Каменюка. 63), Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна — Леднев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68) — Лунев, Громов (Кабаев, 61), Хомченовский

Будучность: Драгоевич — Джурич, Милич, Болевич, Стоилькович (Зарубица, 75) — Миркович, Божович, Терзич — Перович (Роганович, 37), Грбич (Раичкович, 53), Мийич

Предупреждения: Джурич, Миркович, Грбич

Удаления: Джурич, 33 (вторая желтая карточка), Божович, 34 (неспортивное поведение)

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Теги: Заря, Будучность, Лига Европы
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