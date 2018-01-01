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Гент с Яремчуком, Пластуном и Безусом вышел в следующую стадию Лиги Европы

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Гол Яремчука не помог его команде победить Вииторул в ответном матче.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
KAA Gent

Гент уступил Вииторулу в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Несмотря на поражение, бельгийцы прошли румынскую команду по сумме двух встреч.

Отметим, что за Гент отметился полузащитник Роман Яремчук, забив свой третий гол в еврокубке.

Кроме Яремчука, на поле появились еще два украинца - Игорь Пластун и Роман Безус.

Вииторул – Гент 2:1 (первый матч 3:6)

Голы: Янку, 47, 61 (оба гола — с пенальти) — Яремчук, 38 

Вииторул: Кэбуз, Гицэ, де Нойер, Младен, Цыру, Аким, Ури, Артян (Эрик, 62), Янку, Ганя (Калкан, 73), Мэцан (Филип, 55)

Гент: Камински – Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Асаре – Деягере (Верстрате, 57), Овусу, Давид, Одиджа-Офо – Кубо (Безус, 59), Яремчук (Силла, 88).

Предупреждения: Аким, Ури. 

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Теги: футбол, Лига Европы, Гент, Роман Яремчук
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