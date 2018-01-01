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Астана Григорчука спаслась от сенсационного вылета из Лиги Европы

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Команда украинского специалиста едва не проиграла команде из Андорры.
Роман Григорчук
Роман Григорчук
ФК Астана

Казахстанская Астана, которую тренирует украинский специалист Роман Григорчук, едва не покинула Лигу Европы после второго квалификационного раунда.

В первом матче на выезде Астана сыграла в нулевую ничью с Санта-Коломой из Андорры, а в ответном поединке уже на 7-й минуте пропустила. В середине первого тайма команда из Казахстана отыгралась, но до 73-й минуты встречи счет на табло был 1:1, что устраивало Санта-Колому.

От вылета команду Григорчука спас Марин Томасов, который вышел на замену и в оставшееся время записал оформил хет-трик.

Астана - Санта-Колома - 4:1 (первый матч 0:0)

Голы: Пи, 7, Сигурьонссон, 24 (пен.), Томасов, 73, Томасов, 79, Томасов, 90+4

В следующем раунде турнира соперником казахстанского клуба будет мальтийская Валлетта. Матчи состоятся 8 и 15 августа.

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Теги: футбол, Роман Григорчук, Астана, Лига Европы
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