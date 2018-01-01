Яремчук отличился за Гент в матче Лиги Европы

Украинский футболист забил третий гол в еврокубке.

Нападающий Гента Роман Яремчук отметился голом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с Вииторулом (Румыния).

Украинец открыл счет в матче на 38-й минуте.

Отметим, что по состоянию на 55 минуту в поединке ничья 1:1.

Напомним, что первый поединок завершился разгромом Вииторула (6:3). Роман Яремчук тогда забил дубль и отдал две результативные передачи. Таким образом, на счету украинца уже три гола в еврокубке.