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Яремчук отличился за Гент в матче Лиги Европы

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Украинский футболист забил третий гол в еврокубке.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Нападающий Гента Роман Яремчук отметился голом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с Вииторулом (Румыния).

Украинец открыл счет в матче на 38-й минуте. 

Отметим, что по состоянию на 55 минуту в поединке ничья 1:1.

Напомним, что первый поединок завершился разгромом Вииторула (6:3). Роман Яремчук тогда забил дубль и отдал две результативные передачи. Таким образом, на счету украинца уже три гола в еврокубке.

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Теги: футбол, Роман Яремчук, Гент, Лига Европы
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