Яремчук отличился за Гент в матче Лиги Европы
Украинский футболист забил третий гол в еврокубке.
Нападающий Гента Роман Яремчук отметился голом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с Вииторулом (Румыния).
Украинец открыл счет в матче на 38-й минуте.
Отметим, что по состоянию на 55 минуту в поединке ничья 1:1.
Напомним, что первый поединок завершился разгромом Вииторула (6:3). Роман Яремчук тогда забил дубль и отдал две результативные передачи. Таким образом, на счету украинца уже три гола в еврокубке.
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