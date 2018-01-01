Заря - Будучность: Леднев выйдет с первых минут
Заря и Будучность объявили свои стартовые составы на ответный второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна — Леднев, Иванисения, Кочергин — Лунев, Громов, Хомченовский
Запасные: Шевченко, Каменюка, Михайличенко, Кабаев, Белый, Чайковский, Арвеладзе.
Будучность: Драгоевич — Джурич, Милич, Болевич, Стоилькович — Миркович, Божович, Терзич — Перович, Грбич, Мийич
Запасные: Радович, Вукчевич, Роганович, Раичкович, Вучич, Бойович, Зарубица.
Напомним, первый матч между клубами завершился разгромной победой Зари (3:1).
Поединок Заря - Будучность состоится сегодня, 1 августа, на стадионе Славутич Арена в Запорожье. Стартовый свисток - в 19:00.
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