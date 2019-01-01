Тренер Будучности: Постараемся удивить Зарю своей новой тактикой

Бранко Брнович считает, что два быстрых гола луганчан повлияли на итоговый результат первого матча.

Главный тренер Будучности Бранко Брнович прокомментировал предстоящий ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Зари.

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“У нас в команде хорошая атмосфера. Соперник забил два быстрых гола, что удивило нас и это сказалось на итоговом результате. Заря - хорошая команда с квалифицированными футболистами. Что касается нас, то это был наш худший матч.

Луганчане создавали нам проблемы, но в ответной игре мы сыграем лучше.

Мы знаем, что представители Зари видели наши матчи против Нарвы. Мы прошли эстонцев. Однако сейчас постараемся удивить Зарю своей новой тактикой. В прошлом нашем очном поединке, стартовые 15 минут игра проходила на нашей половине поля.

Нас заставили ошибаться. У нас очень непростой соперник, но уверен, что завтрашняя игра будет отличаться от встречи в Подгорице и постараемся всех удивить.

Уверен, что завтра мы не проиграем. Нужно забивать. Шансы на проход дальше есть всегда. Важно верить в это“, - цитирует специалиста пресс-служба луганского клуба.

Напомним, первый матч между клубами завершился разгромной победой Зари (3:1).

Поединок Заря - Будучность состоится завтра, 1 августа на стадионе Славутич Арена в Запорожье. Стартовый свисток - в 19:00.

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