Тренер Будучности: Постараемся удивить Зарю своей новой тактикой
Главный тренер Будучности Бранко Брнович прокомментировал предстоящий ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Зари.
Читай также: Помощник Скрипника: Нас ожидает непростой матч против Будучности
“У нас в команде хорошая атмосфера. Соперник забил два быстрых гола, что удивило нас и это сказалось на итоговом результате. Заря - хорошая команда с квалифицированными футболистами. Что касается нас, то это был наш худший матч.
Луганчане создавали нам проблемы, но в ответной игре мы сыграем лучше.
Мы знаем, что представители Зари видели наши матчи против Нарвы. Мы прошли эстонцев. Однако сейчас постараемся удивить Зарю своей новой тактикой. В прошлом нашем очном поединке, стартовые 15 минут игра проходила на нашей половине поля.
Нас заставили ошибаться. У нас очень непростой соперник, но уверен, что завтрашняя игра будет отличаться от встречи в Подгорице и постараемся всех удивить.
Уверен, что завтра мы не проиграем. Нужно забивать. Шансы на проход дальше есть всегда. Важно верить в это“, - цитирует специалиста пресс-служба луганского клуба.
Напомним, первый матч между клубами завершился разгромной победой Зари (3:1).
Поединок Заря - Будучность состоится завтра, 1 августа на стадионе Славутич Арена в Запорожье. Стартовый свисток - в 19:00.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи Заря - Будучность. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
Полная версия правил