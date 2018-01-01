Помощник Скрипника: Нас ожидает непростой матч против Будучности

Веселин Атанасов назвал сильные стороны команды из Черногории.

Помощник главного тренера Зари Виктора Скрипника Веселин Атанасов поделился своими ожиданиями от ответного матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской Будучности.

“Нас ожидает непростой матч. В первой игре мы добились хорошего результата, но это не значит, что судьба противостояния уже решена. Мы подходим к завтрашней встрече очень серьезно и концентрируемся на положительном итоге.

Владислав Кабаев работает в общей группе. Участие нескольких ребят в поединке под вопросом. Однако сегодня они будут тренироваться, а уже после мы примем по ним решение.

Обратили внимание на то, что Будучность создала много моментов после стандартов. Все проанализировали и стремимся исправляться. Постараемся сделать все, чтобы много стандартов у соперника не было, а если они и были, то будем эти стандартные положения нейтрализовать.

Черногорцы будут ждать свой момент. Сильная сторона Будучности - стандартные положения и переход в атаку после наших стандартов. Если дать им играть в футбол, то они умеют это делать“, - цитирует специалиста пресс-служба луганского клуба.

Также Атанасов сообщил, что Виктор Скрипник успеет вернуться на матч из Германии, где он посещал собрание тренеров.

Напомним, первый матч между клубами завершился разгромной победой Зари (3:1).

Поединок Заря - Будучность состоится завтра, 1 августа на стадионе Славутич Арена в Запорожье. Стартовый свисток - в 19:00.

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