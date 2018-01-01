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Квалификация Лиги Европы: Слован обыграл Фероникели, Дюделандж прошел Шкендию

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Состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Судува - Тре Пенне
Судува - Тре Пенне
ksuduva.lt

По итогам ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы определились первые участники следующего этапа квалификации турнира.

Арарат-Армения на выезде добыла победу над Линкольн Сити, а Слован Братислава во второй раз обыграл Фероникели.

Люксембургский Дюделанж сыграл вничью со Шкендией 79, но благодаря победе в первом поединке прошел в третий круг квалификации. Уверенный выход в следующий раунд оформила литовская Судува, которая во второй раз разгромила сан-маринский Тре Пенне со счетом 5:0.

Линкольн Сити - Арарат-Армения 1:2 (первый матч - 0:2)
Голы: Эрнандес, 74 - Луис, 45, 58

Судува - Тре Пенне 5:0 (первый матч - 5:0)
Голы: Топкагич, 14, 39, 55, Керла, 17, Готал, 89

Дюделанж - Шкендия 79 1:1 (первый матч - 2:1)
Голы: Дельгадо, 78 - Ибраими, 90+2

Фероникели - Слован 0:2 (первый матч - 1:2)
Голы: Де Марко, 19, Холман, 54

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Теги: Лиги Европы, квалификация, результаты матчей
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