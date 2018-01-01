Квалификация Лиги Европы: Слован обыграл Фероникели, Дюделандж прошел Шкендию

Состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.

По итогам ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы определились первые участники следующего этапа квалификации турнира.

Арарат-Армения на выезде добыла победу над Линкольн Сити, а Слован Братислава во второй раз обыграл Фероникели.

Люксембургский Дюделанж сыграл вничью со Шкендией 79, но благодаря победе в первом поединке прошел в третий круг квалификации. Уверенный выход в следующий раунд оформила литовская Судува, которая во второй раз разгромила сан-маринский Тре Пенне со счетом 5:0.

Линкольн Сити - Арарат-Армения 1:2 (первый матч - 0:2)

Голы: Эрнандес, 74 - Луис, 45, 58

Судува - Тре Пенне 5:0 (первый матч - 5:0)

Голы: Топкагич, 14, 39, 55, Керла, 17, Готал, 89

Дюделанж - Шкендия 79 1:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Дельгадо, 78 - Ибраими, 90+2

Фероникели - Слован 0:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Де Марко, 19, Холман, 54