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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

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Николай Балакин назначен главным судьей матча квалификации турнира.
Николай Балакин
Николай Балакин
ФК Ворскла

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным обслужит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы Чукарички (Сербия) - Мольде (Норвегия), сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Балакину будут арбитры Александр Корнийко и Семен Шлончак. Четвертым судьей будет Виталий Романов.

Матч Чукарички - Мольде состоится в среду, 31 июля в 21:45 по Киеву. Первый матч завершился вничью 0:0.

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Теги: футбол, Лига Европы, Николай Балакин
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