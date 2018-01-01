Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

Николай Балакин назначен главным судьей матча квалификации турнира.

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным обслужит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы Чукарички (Сербия) - Мольде (Норвегия), сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Балакину будут арбитры Александр Корнийко и Семен Шлончак. Четвертым судьей будет Виталий Романов.

Матч Чукарички - Мольде состоится в среду, 31 июля в 21:45 по Киеву. Первый матч завершился вничью 0:0.