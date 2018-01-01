Яремчук поучаствовал в разгроме соперника, отличившись дублем и двумя ассистами

Украинский форвард отлично сыграл в матче квалификации ЛЕ.

В четверг, 25 июля, бельгийский Гент принимал на своем поле румынский Вииторул.

Команды подарили болельщикам невероятную голевую феерию, установив окончательный счет матча (6:3).

Большую роль в победе Гента отыграл украинский форвард Роман Яремчук, который сумел дважды поразить ворота соперников, а также отдать две результативные передачи.

Гент Бельгия – Вииторул Румыния 6:3 (5:1, 1:2)

Голы:

1:0 – 4 Асаре, 2:0 – 13 Деягере, 2:1 – 21 Младен, 3:1 – 35 Кубо, 4:1 – 42, пенальти Яремчук, 5:1 – 45 Кубо, 6:1 – 51 Яремчук, 6:2 – 56 Цыру, 6:3 –61 Цыру.

Гент – Камински, Асаре, Пластун, Рустед (Мохаммади, 70), Люстиг, Оджиджа-Офоэ, Овусу, Деягере (Кастро-Монтес, 62), Кубо (Беридзе, 62), Яремчук, Дэвид.

Вииторул – Тордаи, Мэцан (Калкан, 72), Младен, де Нойер, Аким, Якоб (Гицэ, 46), Ури, Цыру, Артян, Янку, Ганя (Дрэгуш, 62).

Предупреждения:

Оджиджа-Офоэ (32), Ганя (38), Якоб (41), Янку (83), де Нойер (90).