Будучность - Заря: Юрченко выйдет в стартовом составе
Заря и Будучность объявили свои стартовые составы на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Отметим, что в основе луганского клуба выйдут два новичка - Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня.
Будучность: Драгоевич — Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич — Миркович, Стоилькович, Бакич — Божович, Перович, Мийич.
Запасные: Радович, Роганович, Раичкович, Терзич, Бойович, Джурич, Зарубица.
Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Громов, Будковский.
Запасные: Махарадзе, Каменюка, Лунев, Абу-Ханна, Шалфеев, Чайковский, Арвеладзе.
Матч Будучность - Заря состоится в Подгорице сегодня, 25 июля. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
Полная версия правил