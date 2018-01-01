Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Будучность - Заря: Юрченко выйдет в стартовом составе

Комментариев: 0
В Подгорице состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы.
Будучность - Заря: стартовые составы
Будучность - Заря: стартовые составы
ФК Заря

Заря и Будучность объявили свои стартовые составы на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что в основе луганского клуба выйдут два новичка - Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня.

Будучность: Драгоевич — Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич — Миркович, Стоилькович, Бакич — Божович, Перович, Мийич.

Запасные: Радович, Роганович, Раичкович, Терзич, Бойович, Джурич, Зарубица.

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Громов, Будковский.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Лунев, Абу-Ханна, Шалфеев, Чайковский, Арвеладзе.

Матч Будучность - Заря состоится в Подгорице сегодня, 25 июля. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Заря, Будучность
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь