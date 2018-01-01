Будучность - Заря: Юрченко выйдет в стартовом составе

В Подгорице состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы.

Заря и Будучность объявили свои стартовые составы на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что в основе луганского клуба выйдут два новичка - Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня.

Будучность: Драгоевич — Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич — Миркович, Стоилькович, Бакич — Божович, Перович, Мийич.

Запасные: Радович, Роганович, Раичкович, Терзич, Бойович, Джурич, Зарубица.

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Громов, Будковский.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Лунев, Абу-Ханна, Шалфеев, Чайковский, Арвеладзе.

Матч Будучность - Заря состоится в Подгорице сегодня, 25 июля. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.