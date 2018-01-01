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Скрипник: Мы уважаем Будучность, но не боимся ее

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Наставник Зари настроен на позитивный результат.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий поединок с Будучностью в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы.

“Ожидаем в этом противостоянии встречи с качественным соперником. Будучность сыграла уже два официальных матча в этом сезоне. А мы сыграли провели только товарищеские матчи.

Я думаю, что нас ждет хороший поединок. Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Считаю, что сильнейший обязательно пройдет дальше.

Какой результат будет приемлемым? Если ничья, то результативная. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться хорошего результата“, - цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

Напомним, матч Будучность - Заря состоится в Подгорице сегодня, 25 июля. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Заря, Будучность, Лига Европы, Виктор Скрипник
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