Будучность - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Будучность - Заря.

Черногорская Будучность и луганская Заря сыграют в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

Первый матч команды проведут в Подгорице в четверг, 25-го июля, в 21:45 по киевскому времени. Букмекеры оценили шансы соперников и установили соответствующие коэффициенты.

Согласно котировкам, фаворитом поединка является луганский клуб. Так, в компании Parimatch успех украинского клуба оценили в 1.98, в то время на победу хозяев поля принимают ставки с коэффициентом 4.20. Ничью здесь оценили в 3.20.

Схожие коэффициенты дает и контора bet365: победа Будучности - 3.80, победа Зари - 1.85, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Будучность - Заря.