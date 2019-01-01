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Будучность - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Букмекеры определили фаворита матча Будучность - Заря.
Будучность - Заря: ставки букмекеров
Будучность - Заря: ставки букмекеров
ФК Заря Луганск

Черногорская Будучность и луганская Заря сыграют в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

Первый матч команды проведут в Подгорице в четверг, 25-го июля, в 21:45 по киевскому времени. Букмекеры оценили шансы соперников и установили соответствующие коэффициенты.

Согласно котировкам, фаворитом поединка является луганский клуб. Так, в компании Parimatch успех украинского клуба оценили в 1.98, в то время на победу хозяев поля принимают ставки с коэффициентом 4.20. Ничью здесь оценили в 3.20.

Схожие коэффициенты дает и контора bet365: победа Будучности - 3.80, победа Зари - 1.85, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Будучность - Заря.

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Теги: Заря, Заря Луганск, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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