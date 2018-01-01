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Будучность - Заря 1:3 трансляция матча Лиги Европы

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Заря на выезде обыграла Будучность. Читайте трансляцию матча, который состоялся 25 июля.
Будучность - Заря: онлайн трансляция матча
Будучность - Заря: онлайн трансляция матча
ФК Заря Луганск

Букмекеры фаворитом встречи считают украинский клуб. Так, на победу луганчан в конторе bet365 можно сделать ставку с коэффициентом 1.85, в то время, как на успех Будучности - 3.80. Ничью специалисты оценили в 3.40.

Схожие коэффициенты дает и компания Parimatch: победа Будучности - 4.20, победа Зари - 1.98, ничья - 3.20.

Отметим, что Будучность, в отличие от Зари, стартовала в Лиге Европы с первого раунда квалификации, где прошла эстонскую Нарву-Транс.

Стоит сказать, что Заря уже узнала своего следующего соперника в Лиге Европы, с которым встретится в случае прохода черногорской команды.

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Теги: Заря, Заря Луганск, Лига Европы, квалификация, футбол, онлайн трансляция
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