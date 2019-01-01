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Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги Европы-2019/20

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Стали известны все пары 3-го квалификационного этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Определились все пары 3-го раунда квалификации ЛЕ
Определились все пары 3-го раунда квалификации ЛЕ
uefa.com

В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка Лиги Европы сезона-2019/20, в ходе которой определились все соперники третьего квалификационного раунда.

В ходе церемонии сложились следующие пары:

Отметим, что первые матчи 3-го квалификационного раунда будут сыграны 8-го августа, а ответные - 15-го.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги Европы-2019/20.

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Теги: Лига Европы, квалификация, жеребьевка Лиги Европы, футбол
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