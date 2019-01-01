Заря и Мариуполь узнали соперников по Лиге Европы-2019/20
В понедельник, 22-го июля, в ходе жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 определились соперники украинских команд - Зари и Мариуполя.
Мариуполь вступит в борьбу только с этого раунда, а вот Заря выступит в третьем квалификационном раунде только в случае, если обыграет черногорскую Будучность.
Так, соперником Мариуполя в третьем отборочном раунде станет победитель пары Хаккен (Швеция) - АЗ (Нидерданды).
Победитель пары Заря - Будучность, в свою очередь, встретится победителем пары ЦСКА София - Осиек (Хорватия).
Стоит сказать, что первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8-го августа, а ответные - 15-го.
Отметим, что первый поединок между Зарей и Будучностью состоится 25-го июля в Черногории.
Вашему вниманию расписание и результаты Лиги Европы-2019/20.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо узнало соперника в 3-м квалификационном раунде ЛЧ-2019/20.
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