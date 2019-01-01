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Заря и Мариуполь узнали соперников по Лиге Европы-2019/20

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Украинские команды узнали, с кем сыграют в отборе Лиги Европы.
Мариуполь узнал соперника в Лиге Европы
Мариуполь узнал соперника в Лиге Европы
ФК Мариуполь

В понедельник, 22-го июля, в ходе жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 определились соперники украинских команд - Зари и Мариуполя.

Мариуполь вступит в борьбу только с этого раунда, а вот Заря выступит в третьем квалификационном раунде только в случае, если обыграет черногорскую Будучность.

Так, соперником Мариуполя в третьем отборочном раунде станет победитель пары Хаккен (Швеция) - АЗ (Нидерданды).

Победитель пары Заря - Будучность, в свою очередь, встретится победителем пары ЦСКА София - Осиек (Хорватия).

Стоит сказать, что первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8-го августа, а ответные - 15-го.

Отметим, что первый поединок между Зарей и Будучностью состоится 25-го июля в Черногории.

Вашему вниманию расписание и результаты Лиги Европы-2019/20.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо узнало соперника в 3-м квалификационном раунде ЛЧ-2019/20.

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Теги: Мариуполь, Заря, Заря Луганск, Лига Европы, квалификация, футбол
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