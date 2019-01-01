Лига Европы: расписание и результаты матчей

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2019/20.

27 июня 2019 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.

29 августа завершится квалификация турнира, после чего стартует основной этап еврокубковых соревнований.

Финальный поединок запланирован на 27 мая 2020 года в городе Гданьск на стадионе PGE Arena.

Что касается наших представителей, то луганская Заря начнет свой путь со второго квалификационного раунда, а Мариуполь - с третьего.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2019/20:

27 июня и 4 июля: Предварительный раунд квалификации

11 и 18 июля: Первый раунд квалификации

22 июля: жеребьевка третьего раунда квалификации

25 июля и 1 августа: Второй раунд квалификации

5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации

8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи

15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи

22 августа: раунд плей-офф, первые матчи

29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи

Групповой этап

30 августа: Жеребьевка группового этапа

19 сентября: Групповой этап, первый тур

3 октября: Групповой этап, второй тур

24 октября: Групповой этап, третий тур

7 ноября: Групповой этап, четвертый тур

28 ноября: Групповой этап, пятый тур

12 декабря: Групповой этап, шестой тур

Плей-офф

16 декабря: Жеребьевка 1/16 финала

20 февраля: 1/16 финала, первые матчи

27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи

28 февраля: Жеребьевка 1/8 финала

12 марта: 1/8 финала, первые матчи

19 марта: 1/8 финала, ответные матчи

20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

9 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля: 1/2 финала, первые матч

7 мая: 1/2 финала, ответные матчи

27 мая: Финал

Предварительный раунд

Первые матчи

Прогрес (Люксембург) - Кардифф Метрополитан (Уэльс) 1:0

Ла Фиорита (Сан-Марино) — Энгордань (Андорра) 0:1

Сан-Жулиа (Андорра) — Европа (Гибралтар) 3:2

Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — НСИ (Фарерские острова) 2:0

Приштина (Косово) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1

Клаксвик (Фарерские острова) - Тре Фиори Сан-Марино) 5:1

Барри Таун (Уэльс) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 0:0

Ответные матчи

Кардифф Метрополитан (Уэльс) — Прогрес (Люксембург) 2:1

Энгордань (Андорра) — Ла Фиорита (Сан-Марино) 2:1

Европа (Гибралтар) — Сан-Жулиа (Андорра) 4:0

НСИ (Фарерские острова) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 0:0

Сент-Джозефс (Гибралтар) - Приштина (Косово) 2:0

Тре Фиори (Сан-Марино) — Клаксвик (Фарерские острова) 0:4

Клифтонвилл (Северная Ирландия) - Барри Таун (Уэльс) 4:0

Первый отборочный раунд

Первые матчи

Мальме (Швеция) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 7:0

Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия) 1:2

Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн) 0:0

Бранн (Норвегия) — Шемрок Роверс (Ирландия) 2:2

КуПС (Финляндия) — Витебск (Беларусь) 2:0

Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0

Европа (Гибралтар) — Легия (Польша) 0:0

Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия) 0:2

Флора (Эстония) — Раднички (Сербия) 2:0

ЦСКА (София) Болгария — Титоград (Черногория) 4:0

Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения) 2:0

Дебрецен (Венгрия) — Кукеси (Албания) 3:0

Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан) 0:0

Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдавия) 2:0

Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения) 3:0

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Б-36 (Фарерские острова) 2:0

Брондбю (Дания) — Интер (Финляндия) 4:1

Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия) 0:4

Корк Сити (Ирландия) — Прогрес (Люксембург) 0:2

Мольде (Норвегия) — КР (Исландия) 7:1

Ружомберок (Словакия) — Левски (Болгария) 0:2

Академия Пандев (Северная Македония) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)0:3

Зета (Черногория) — МОЛ Фэхевар (Венгрия) 1:5

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта) 1:0

Сперанца (Молдавия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:3

Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия) 2:3

Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва) 3:1

Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0

Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия) 1:2

Алашкерт (Армения) — Македония (Северна Македония) 3:1

Динамо Тбилиси (Грузия) — Энгордань (Андорра) 6:0

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан) 1:2

Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр) 0:2

Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания) 3:0

ДАК 1904 (Словакия) — Краковия (Польша) 1:1

Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония) 2:1

Клифтонвилл (Северная Ирландия) — Хеугесунн (Норвегия) 0:1

Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:1

Лиепая (Латвия) — Динамо Минск (Беларусь) 1:1

Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) — Норчепинг (Швеция) 0:2

Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия) 2:1

Бальцан (Мальта) — Домжале (Словения) 3:4

Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1

Нарва Транс (Эстония) — Будучность (Черногория) 0:2

Сабаил (Азербайджан) — Университатя Крайова (Румыния) 2:3

Пюник (Армения — Шкупи (Северная Македония) 3:3

АЕК Ларнака (Кипр) — Петрокуб (Молдавия) 1:0

Ответные матчи

Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — Мальмё (Швеция) 0:4

Килмарнок (Шотландия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 0:2

Вадуц (Лихтенштейн) — Брейдаблик (Исландия) 2:1

Шемрок Роверс (Ирландия) — Бранн (Норвегия) 2:1

Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия) 1:1

Торпедо Кутаиси (Грузия) — Ордабасы (Казахстан) 0:2

Легия (Польша) — Европа (Гибралтар) 3:0

Хайдук (Хорватия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 1:3

Раднички (Сербия) — Флора (Эстония) 2:2

Титоград (Черногория) — ЦСКА София (Болгария) 0:0

Мура (Словения) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:3

Кукеси (Албания) — Дебрецен (Венгрия) 1:1

Тобол (Казахстан) — Женесс (Люксембург) 1:1

Милсами (Молдавия) — Стяуа (Румыния) 1:2

Бананц (Армения) — Чукарички (Сербия) 0:5

Б-36 (Фарерские острова) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:3

Интер (Финляндия) — Брондбю (Дания) 2:0

Рейнджерс (Шотландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0

Прогрес (Люксембург) - Корк Сити (Ирландия) 1:2

КР (Исландия) — Мольде (Норвегия) 0:0

Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия) 2:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Академия Пандев (Северная Македония) 3:0

МОЛ Фэхевар (Венгрия) — Зета (Черногория) 0:0

Хибернианс (Мальта) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:1

Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдавия) 6:0

РФШ (Латвия) — Олимпия (Словения) 0:2

Жальгирис (Литва) — Гонвед (Венгрия) 1:1

Спартак Трнава (Словакия) — Радник (Босния и Герцеговина) 2:0

Чихура (Грузия) — Фола (Люксембург) 2:1

Македония (Северна Македония) — Алашкерт (Армения) 0:3

Энгордань (Андорра) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1

Кайрат (Казахстан) - Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 2:1

Аполлон (Кипр) - Кауно Жальгирис (Литва) 4:0

Теута (Албания) — Вентспилс (Латвия) 1:0

Краковия (Польша) — ДАК 1904 (Словакия) 2:2

Левадия (Эстония) — Стьярнан (Исландия) 3:2

Хёугесунн (Норвегия) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 5:1

Клаксвик (Фарерские острова) - Ритеряй (Литва) 0:0

Динамо Минск (Беларусь) — Лиепая (Латвия) 1:2

Норчёпинг (Швеция) — Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) 2:1

РоПС (Финляндия) — Абердин (Шотландия) 1:2

Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта) 1:0

Хапоэль Б-Ш (Израиль) - Лячи (Албания) 1:0

Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония) 4:1

Университатя Крайова (Румыния) — Сабаил (Азербайджан) 3:2

Шкупи (Северная Македония) — Пюник (Армения) 1:2

Петрокуб (Молдавия) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:1

Второй отборочный раунд

Путь представителей лиг

Первые матчи

Норчепинг (Швеция) — Лиепая (Латвия)

Хапоэль Б-Ш (Израиль) — Кайрат (Казахстан)

Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан)

Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия)

ДАК 1904 (Словакия) — Атромитос (Греция)

Хёугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия)

АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария)

Легия (Польша) — КуПС (Финляндия)

Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)

Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия)

Лехия Гданьск (Польша) — Брондбю (Дания)

МОЛ Фэхервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн)

Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия)

Ени Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения)

Флора (Эстония) — Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Домжале (Словения) — Мальмё (Швеция)

Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия)

Абердин (Шотландия) — Чихура (Грузия)

Антверпен (Бельгия) — Вииторул (Румыния)

Будучность (Черногория) — ЗАРЯ (УКРАИНА)

ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия)

Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия)

Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фарерские острова)

Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург)

Вентспилс (Латвия) — Гзира Юнайтед (Мальта)

Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль)

Млада-Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан)

Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр)

АЗ (Нидерланды) — Хеккен (Швеция)

Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния)

Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия)

Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия)

Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр)

Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия)

Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния)

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания)

Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Партизан (Сербия)

Ответные матчи

Лиепая (Латвия) — Норчепинг (Швеция)

Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Б-Ш (Израиль)

Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия)

Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания)

Атромитос (Греция) — ДАК 1904 (Словакия)

Штурм (Австрия) — Хёугесунн (Норвегия)

Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр)

КуПС (Финляндия) — Легия (Польша)

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Утрехт (Нидерланды)

Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения)

Брондбю (Дания) — Лехия Гданьск (Польша)

Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фэхервар (Венгрия)

Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан)

Олимпия (Словения) — Ени Малатьяспор (Турция)

Айнтрахт Франкфурт (Германия) — Флора (Эстония)

Мальме (Швеция) — Домжале (Словения)

Чукарички (Сербия) — Мольде (Норвегия)

Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия)

Вииторул (Румыния) — Антверпен (Бельгия)

ЗАРЯ (УКРАИНА) — Будучность (Черногория)

Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария)

Дебрецен (Венгрия) — Торино (Италия)

Клаксвик (Фарерские острова) — Люцерн (Швейцария)

Прогрес (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия)

Гзира Юнайтед (Мальта) — Вентспилс (Латвия)

Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция)

Ордабасы (Казахстан) — Млада-Болеслав (Чехия)

Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия)

Хеккен (Швеция) — АЗ (Нидерланды)

Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения)

Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария)

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия)

АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция)

Витория Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург)

Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия)

Эсбьерг (Дания) — Шахтёр Солигорск (Беларусь)

Партизан (Сербия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс)

Путь чемпионов

Первые матчи

Тре Пенне (Сан-Марино) — Судува (Литва)

Пяст (Польша) — Рига (Латвия)

Партизани (Албания) — Шериф (Молдова)

Арарат-Армения (Армения) — Линкольн (Гибралтар)

Валур (Исландия) — Лудогорец (Болгария)

Слован (Словакия) — Фероникели (Косово)

Санта Колома (Андора) — Астана (Казахстан)

Торшавн (Фарерские острова) — Линфилд (Северная Ирландия)

Шкендия (Македония) — Дюделанж (Люксембург)

Ответные матчи

Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино)

Рига (Латвия) - Пяст (Польша)

Шериф (Молдова) - Партизани (Албания)

Линкольн (Гибралтар) - Арарат-Армения (Армения)

Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия)

Фероникели (Косово) - Слован (Словакия)

Астана (Казахстан) - Санта Колома (Андора)

Линфилд (Северная Ирландия) - Торшавн (Фарерские острова)

Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Македония)