Лига Европы: расписание и результаты матчей
27 июня 2019 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.
29 августа завершится квалификация турнира, после чего стартует основной этап еврокубковых соревнований.
Финальный поединок запланирован на 27 мая 2020 года в городе Гданьск на стадионе PGE Arena.
Что касается наших представителей, то луганская Заря начнет свой путь со второго квалификационного раунда, а Мариуполь - с третьего.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2019/20:
27 июня и 4 июля: Предварительный раунд квалификации
11 и 18 июля: Первый раунд квалификации
22 июля: жеребьевка третьего раунда квалификации
25 июля и 1 августа: Второй раунд квалификации
5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации
8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи
15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи
22 августа: раунд плей-офф, первые матчи
29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи
Групповой этап
30 августа: Жеребьевка группового этапа
19 сентября: Групповой этап, первый тур
3 октября: Групповой этап, второй тур
24 октября: Групповой этап, третий тур
7 ноября: Групповой этап, четвертый тур
28 ноября: Групповой этап, пятый тур
12 декабря: Групповой этап, шестой тур
Плей-офф
16 декабря: Жеребьевка 1/16 финала
20 февраля: 1/16 финала, первые матчи
27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи
28 февраля: Жеребьевка 1/8 финала
12 марта: 1/8 финала, первые матчи
19 марта: 1/8 финала, ответные матчи
20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
9 апреля: 1/4 финала, первые матчи
16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
30 апреля: 1/2 финала, первые матч
7 мая: 1/2 финала, ответные матчи
27 мая: Финал
Предварительный раунд
Первые матчи
Прогрес (Люксембург) - Кардифф Метрополитан (Уэльс) 1:0
Ла Фиорита (Сан-Марино) — Энгордань (Андорра) 0:1
Сан-Жулиа (Андорра) — Европа (Гибралтар) 3:2
Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — НСИ (Фарерские острова) 2:0
Приштина (Косово) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1
Клаксвик (Фарерские острова) - Тре Фиори Сан-Марино) 5:1
Барри Таун (Уэльс) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 0:0
Ответные матчи
Кардифф Метрополитан (Уэльс) — Прогрес (Люксембург) 2:1
Энгордань (Андорра) — Ла Фиорита (Сан-Марино) 2:1
Европа (Гибралтар) — Сан-Жулиа (Андорра) 4:0
НСИ (Фарерские острова) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 0:0
Сент-Джозефс (Гибралтар) - Приштина (Косово) 2:0
Тре Фиори (Сан-Марино) — Клаксвик (Фарерские острова) 0:4
Клифтонвилл (Северная Ирландия) - Барри Таун (Уэльс) 4:0
Первый отборочный раунд
Первые матчи
Мальме (Швеция) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 7:0
Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия) 1:2
Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн) 0:0
Бранн (Норвегия) — Шемрок Роверс (Ирландия) 2:2
КуПС (Финляндия) — Витебск (Беларусь) 2:0
Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0
Европа (Гибралтар) — Легия (Польша) 0:0
Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия) 0:2
Флора (Эстония) — Раднички (Сербия) 2:0
ЦСКА (София) Болгария — Титоград (Черногория) 4:0
Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения) 2:0
Дебрецен (Венгрия) — Кукеси (Албания) 3:0
Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан) 0:0
Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдавия) 2:0
Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения) 3:0
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Б-36 (Фарерские острова) 2:0
Брондбю (Дания) — Интер (Финляндия) 4:1
Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия) 0:4
Корк Сити (Ирландия) — Прогрес (Люксембург) 0:2
Мольде (Норвегия) — КР (Исландия) 7:1
Ружомберок (Словакия) — Левски (Болгария) 0:2
Академия Пандев (Северная Македония) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)0:3
Зета (Черногория) — МОЛ Фэхевар (Венгрия) 1:5
Шахтер Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта) 1:0
Сперанца (Молдавия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:3
Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия) 2:3
Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва) 3:1
Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0
Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия) 1:2
Алашкерт (Армения) — Македония (Северна Македония) 3:1
Динамо Тбилиси (Грузия) — Энгордань (Андорра) 6:0
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан) 1:2
Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр) 0:2
Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания) 3:0
ДАК 1904 (Словакия) — Краковия (Польша) 1:1
Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония) 2:1
Клифтонвилл (Северная Ирландия) — Хеугесунн (Норвегия) 0:1
Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:1
Лиепая (Латвия) — Динамо Минск (Беларусь) 1:1
Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) — Норчепинг (Швеция) 0:2
Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия) 2:1
Бальцан (Мальта) — Домжале (Словения) 3:4
Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1
Нарва Транс (Эстония) — Будучность (Черногория) 0:2
Сабаил (Азербайджан) — Университатя Крайова (Румыния) 2:3
Пюник (Армения — Шкупи (Северная Македония) 3:3
АЕК Ларнака (Кипр) — Петрокуб (Молдавия) 1:0
Ответные матчи
Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — Мальмё (Швеция) 0:4
Килмарнок (Шотландия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 0:2
Вадуц (Лихтенштейн) — Брейдаблик (Исландия) 2:1
Шемрок Роверс (Ирландия) — Бранн (Норвегия) 2:1
Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия) 1:1
Торпедо Кутаиси (Грузия) — Ордабасы (Казахстан) 0:2
Легия (Польша) — Европа (Гибралтар) 3:0
Хайдук (Хорватия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 1:3
Раднички (Сербия) — Флора (Эстония) 2:2
Титоград (Черногория) — ЦСКА София (Болгария) 0:0
Мура (Словения) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:3
Кукеси (Албания) — Дебрецен (Венгрия) 1:1
Тобол (Казахстан) — Женесс (Люксембург) 1:1
Милсами (Молдавия) — Стяуа (Румыния) 1:2
Бананц (Армения) — Чукарички (Сербия) 0:5
Б-36 (Фарерские острова) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:3
Интер (Финляндия) — Брондбю (Дания) 2:0
Рейнджерс (Шотландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0
Прогрес (Люксембург) - Корк Сити (Ирландия) 1:2
КР (Исландия) — Мольде (Норвегия) 0:0
Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия) 2:0
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Академия Пандев (Северная Македония) 3:0
МОЛ Фэхевар (Венгрия) — Зета (Черногория) 0:0
Хибернианс (Мальта) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:1
Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдавия) 6:0
РФШ (Латвия) — Олимпия (Словения) 0:2
Жальгирис (Литва) — Гонвед (Венгрия) 1:1
Спартак Трнава (Словакия) — Радник (Босния и Герцеговина) 2:0
Чихура (Грузия) — Фола (Люксембург) 2:1
Македония (Северна Македония) — Алашкерт (Армения) 0:3
Энгордань (Андорра) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1
Кайрат (Казахстан) - Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 2:1
Аполлон (Кипр) - Кауно Жальгирис (Литва) 4:0
Теута (Албания) — Вентспилс (Латвия) 1:0
Краковия (Польша) — ДАК 1904 (Словакия) 2:2
Левадия (Эстония) — Стьярнан (Исландия) 3:2
Хёугесунн (Норвегия) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 5:1
Клаксвик (Фарерские острова) - Ритеряй (Литва) 0:0
Динамо Минск (Беларусь) — Лиепая (Латвия) 1:2
Норчёпинг (Швеция) — Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) 2:1
РоПС (Финляндия) — Абердин (Шотландия) 1:2
Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта) 1:0
Хапоэль Б-Ш (Израиль) - Лячи (Албания) 1:0
Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония) 4:1
Университатя Крайова (Румыния) — Сабаил (Азербайджан) 3:2
Шкупи (Северная Македония) — Пюник (Армения) 1:2
Петрокуб (Молдавия) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:1
Второй отборочный раунд
Путь представителей лиг
Первые матчи
Норчепинг (Швеция) — Лиепая (Латвия)
Хапоэль Б-Ш (Израиль) — Кайрат (Казахстан)
Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан)
Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия)
ДАК 1904 (Словакия) — Атромитос (Греция)
Хёугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия)
АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария)
Легия (Польша) — КуПС (Финляндия)
Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)
Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия)
Лехия Гданьск (Польша) — Брондбю (Дания)
МОЛ Фэхервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн)
Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия)
Ени Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения)
Флора (Эстония) — Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Домжале (Словения) — Мальмё (Швеция)
Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия)
Абердин (Шотландия) — Чихура (Грузия)
Антверпен (Бельгия) — Вииторул (Румыния)
Будучность (Черногория) — ЗАРЯ (УКРАИНА)
ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия)
Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия)
Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фарерские острова)
Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург)
Вентспилс (Латвия) — Гзира Юнайтед (Мальта)
Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль)
Млада-Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан)
Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр)
АЗ (Нидерланды) — Хеккен (Швеция)
Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния)
Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия)
Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия)
Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр)
Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия)
Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния)
Шахтер Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания)
Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Партизан (Сербия)
Ответные матчи
Лиепая (Латвия) — Норчепинг (Швеция)
Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия)
Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания)
Атромитос (Греция) — ДАК 1904 (Словакия)
Штурм (Австрия) — Хёугесунн (Норвегия)
Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр)
КуПС (Финляндия) — Легия (Польша)
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Утрехт (Нидерланды)
Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения)
Брондбю (Дания) — Лехия Гданьск (Польша)
Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фэхервар (Венгрия)
Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан)
Олимпия (Словения) — Ени Малатьяспор (Турция)
Айнтрахт Франкфурт (Германия) — Флора (Эстония)
Мальме (Швеция) — Домжале (Словения)
Чукарички (Сербия) — Мольде (Норвегия)
Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия)
Вииторул (Румыния) — Антверпен (Бельгия)
ЗАРЯ (УКРАИНА) — Будучность (Черногория)
Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария)
Дебрецен (Венгрия) — Торино (Италия)
Клаксвик (Фарерские острова) — Люцерн (Швейцария)
Прогрес (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия)
Гзира Юнайтед (Мальта) — Вентспилс (Латвия)
Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция)
Ордабасы (Казахстан) — Млада-Болеслав (Чехия)
Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия)
Хеккен (Швеция) — АЗ (Нидерланды)
Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения)
Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария)
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия)
АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция)
Витория Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург)
Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия)
Эсбьерг (Дания) — Шахтёр Солигорск (Беларусь)
Партизан (Сербия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс)
Путь чемпионов
Первые матчи
Тре Пенне (Сан-Марино) — Судува (Литва)
Пяст (Польша) — Рига (Латвия)
Партизани (Албания) — Шериф (Молдова)
Арарат-Армения (Армения) — Линкольн (Гибралтар)
Валур (Исландия) — Лудогорец (Болгария)
Слован (Словакия) — Фероникели (Косово)
Санта Колома (Андора) — Астана (Казахстан)
Торшавн (Фарерские острова) — Линфилд (Северная Ирландия)
Шкендия (Македония) — Дюделанж (Люксембург)
Ответные матчи
Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино)
Рига (Латвия) - Пяст (Польша)
Шериф (Молдова) - Партизани (Албания)
Линкольн (Гибралтар) - Арарат-Армения (Армения)
Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия)
Фероникели (Косово) - Слован (Словакия)
Астана (Казахстан) - Санта Колома (Андора)
Линфилд (Северная Ирландия) - Торшавн (Фарерские острова)
Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Македония)
Полная версия правил