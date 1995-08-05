Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников по третьем раунду квалификации ЛЕ

Заре еще нужно пробиться в этот раунд квалификации.

УЕФА накануне жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы, которая пройдет в понедельник, 22 июля, разбил команды на группы, чем ограничил количество потенциальных соперников украинских команд.

Мариуполь попал в группу 3, где оказался среди несеянных команд. Среди потенциальных соперников английский Вулверхэмптон, а также бельгийский Гент, в котором выступают трое украинцев:

Потенциальные соперники Мариуполя:

Вулверхэмптон (Англия) / Крусейдерс (Северная Ирландия)

Легия (Польша) - КуПС (Финляндия)

Гент (Бельгия) / Вииторул (Румыния)

Митьюлланд (Дания)

АЗ (Нидерланды) / Хеккен (Швеция)

Заря в случае прохода Будучности, окажется в числе сеянных, но и среди ее возможных соперников в группе 5 есть, в частности, весьма крепкие Трабзонспор и Утрехт:

Трабзонспор (Турция)

Утрехт (Нидерланды) - Зриньски (Босния и Герцеговина)

ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия)

Люцерн (Швейцария) - Клаксвик (Фареры)

Бней Иегуда (Израиль)

Отметим, что начало жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Напомним, 22 июля своего соперника по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов узнает также вице-чемпион Украины Динамо. Среди возможных оппонентов киевлян - Брюгге (Бельгия), Истанбул Башакшехир (Турция) и ЛАСК (Австрия). Начало этой жеребьевки в 13:00 по киевскому времени.