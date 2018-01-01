УЕФА запретил Александрии проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе

Стадион Ника не сможет принять поединки еврокубка.

Александрия не сможет принять домашние поединки группового этапа Лиги Европы-2019/20 на родном стадионе, сообщает пресс-служба украинского клуба. Соответствующее решение приняли инспекторы УЕФА.

Причиной отказа являются несколько причин.

В частности отмечается, что аэропорты и четырехзвездочные отели находятся слишком далеко от стадиона Ника. А именно эти критерии являются одними из основных в оценке места проведения матчей.

Предположительно, ФК Александрия будет проводить домашние поединки группового этапа Лиги Европы на Арене-Львов.

Ранее сообщалось, что Заря узнала соперника в Лиге Европы.