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УЕФА запретил Александрии проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе

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Стадион Ника не сможет принять поединки еврокубка.
Стадион Ника
Стадион Ника
ФК Александрия

Александрия не сможет принять домашние поединки группового этапа Лиги Европы-2019/20 на родном стадионе, сообщает пресс-служба украинского клуба. Соответствующее решение приняли инспекторы УЕФА.

Причиной отказа являются несколько причин.

В частности отмечается, что аэропорты и четырехзвездочные отели находятся слишком далеко от стадиона Ника. А именно эти критерии являются одними из основных в оценке места проведения матчей.

Предположительно, ФК Александрия будет проводить домашние поединки группового этапа Лиги Европы на Арене-Львов.

Ранее сообщалось, что Заря узнала соперника в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Александрия, Лига Европы, УЕФА
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