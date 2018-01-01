УЕФА запретил Александрии проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе
Стадион Ника не сможет принять поединки еврокубка.
Александрия не сможет принять домашние поединки группового этапа Лиги Европы-2019/20 на родном стадионе, сообщает пресс-служба украинского клуба. Соответствующее решение приняли инспекторы УЕФА.
Причиной отказа являются несколько причин.
В частности отмечается, что аэропорты и четырехзвездочные отели находятся слишком далеко от стадиона Ника. А именно эти критерии являются одними из основных в оценке места проведения матчей.
Предположительно, ФК Александрия будет проводить домашние поединки группового этапа Лиги Европы на Арене-Львов.
Ранее сообщалось, что Заря узнала соперника в Лиге Европы.
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