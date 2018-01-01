Гент Яремчука, Безуса и Пластуна займет место Мехелена в Лиге Европы
Бельгийский клуб признали виновным в организации договорных матчей.
Апеляционный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать бельгийский Мехелен на один еврокубковый сезон, сообщает пресс-служба организации.
Обладатель Кубка Бельгии-2018/2019 признан виновным в попытке организации договорных матчей.
Таким образом, в групповой этап автоматически проходит Стандард, который занял третье место в чемпионате Бельгии, Гент начнет свои выступления со второго отборочного раунда, а Антверпен - с третьего.
Напомним, что в составе Гента выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
Ранее сообщалось, что Роман Яремчук дважды отличился за Гент в товарищеском матче.
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