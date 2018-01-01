Гент Яремчука, Безуса и Пластуна займет место Мехелена в Лиге Европы

Бельгийский клуб признали виновным в организации договорных матчей.

Апеляционный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать бельгийский Мехелен на один еврокубковый сезон, сообщает пресс-служба организации.

Обладатель Кубка Бельгии-2018/2019 признан виновным в попытке организации договорных матчей.

Таким образом, в групповой этап автоматически проходит Стандард, который занял третье место в чемпионате Бельгии, Гент начнет свои выступления со второго отборочного раунда, а Антверпен - с третьего.

Напомним, что в составе Гента выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук дважды отличился за Гент в товарищеском матче.