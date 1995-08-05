Первый раунд Лиги Европы: как выступили украинцы

Вашему вниманию результаты ответных игр первого квалификационного раунда.

Алматинский Кайрат, в котором выступает украинский форвард Адеринсола Эсеола, пробился во второй раунд квалификации, выдав сумасшедшую концовку матча с Широки Бриег. Все голы в данном поединке были забиты после 90-й минуты, а украинец отыграл 78 минут.

Кайрат - Широки Бриег - 2:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Оразов, 90+2, Куат, 90+3 - Багарич, 90 (пен)

Вентспилс Михаила Сергийчука прошел Тетуа, несмотря на минимальное поражение в гостях. В данном матче украинский форвард провел 84 минуты.

Теута - Вентспилс - 1:0 (0:3)

Гол: Каллаку, 48

Минское Динамо уступило в домашнем матче Лиепаю со счетом 1:2 и покинула ЛЕ. Бывший футболист Зирки и Олимпика Дмитрий Белоног провел весь матч.

Динамо Минск - Лиепая - 1:2 (1:1)

Голы: Фатаи, 90+1 - Спетару, 10, Додо, 71

Гонвед в ответном поединке сыграл вничью с Жальгирисом и вышел в следующий раунд благодаря победе в первом матче. Владислав Кулач, который отправился в венгерский клуб из Шахтера на правах аренды, вышел на 70-й минуте поединка.

Жальгирис - Гонвед - 1:1 (1:3)

Голы: Антал, 18 - Камбер, 62

Казахстанский Ордабасы Дмитрия Непогодова и Кирилла Ковальчука прошли Торпедо Кутаиси, переиграв их в гостях. Голкипер Непогодов, принявший казахское гражданство, провел полный матч, а Ковальчук вышел на 71-й минуте.

Торпедо Кутаиси - Ордабасы - 0:2 (0:1)

Голы: Механович, 82, Бадибанга, 90+4

Нефтчи Кирилла Петрова выбили Сперанцу из ЛЕ с невероятным счетом 9:0 по сумме двух встреч.

Нефтчи - Сперанца - 6:0 (3:0)

Голы: Плателлас, 18, 40, Махмудов, 24 (пен), Дарио, 42, Жозеф-Монрос, 67, Зулфугарли, 68

Краковичя с Алексеем Дитятьевым покинула Лигу Европы, уступив Дунайска лишь из-за правила выездного гола.

Краковия - Дунайска - 2:2 (1:1)

Голы: Лопеш, 2, Пищек, 120+2 - Коннор, 47, Рамирес, 94

Бывший форвард Черноморца Никита Татарков вывел солигорский Шахтер в следующий этап, забив единственный гол в двух матчах.

Хибернианс - Шахтер Солигорск - 0:1 (0:1)

Гол: Татарков, 65

Удаления: Арар, 73 - Громико, 33

Иван Петряк вышел в стартовом составе Фехервары в гостевом матче против Зеты и провел на поле 78 минут, однако результативными действиями не отличился.

Фехервар - Зета - 0:0 (5:1)

Удаление: Вукчевич, 74

Сплитский Хайдук сенсационно вылетел от Гзиры. При победе в первом гостевом матче над мальтийским клубом хорваты вместе с Александром Сватком умудрились проиграть дома со счетом 1:3, пропустив решающий гол на шестой добавленной минуте.

Хайдук - Гзира - 1:3 (2:0)

Голы: Жради, 7 - Жефферсон, 57, Коне, 69, 90+6

Витебск Артема Старгородского, несмотря на гол 37-летнего украинца, покинул ЛЕ от финского КуПС.

Витебск - КуПС - 1:1 (0:2)

Голы: Старгородський, 27 - Диалло, 53

Пюник Сергея Шевчука прошел дальше, обыграв македонский Шкупи. Украинец отметился ассистом.

Шкупи - Пюник - 1:2 (3:3)

Голы: Журина, 82 - Эдигарян, 7, Миранян, 31

Завершил борьбу в турнире Тарас Бондаренко. Украинский хавбек отыграл весь матч за сербские Раднички, но его команда не сумела отыграть поражение от Флоры. Ничья 2:2 - дальше идут эстонцы.

Раднички - Флора - 2:2 (0:2)

Голы: Михайлович, 68, Кумич, 84 - Пург, 80, Лепик, 90+3