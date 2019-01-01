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Заря узнала соперника в Лиге Европы

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Заря встретится с клубом из Черногории.
Заря узнала соперников по Лиге Европы
Заря узнала соперников по Лиге Европы
ФК Заря Луганск

Луганская Заря узнала соперника по второму раунду квалификации Лиги Европы.

Оппонент украинской команды определился в матче первого тура, в котором встретились Будучност и Нарва-Транс. Будучност одержала победу со счетом 4:1.

Матчи второго тура квалификации еврокубкового турнира пройдут 25 июля и 1 августа.

Луганский клуб в первом матче сыграет на выезде, а домашний проведет на стадионе Славутич-Арена.

Будучност - Нарва-Транс - 4:1

Голы: 1:0 - 2 Вучич, 1:1 - 39 Головлев, 2:1 - 49 Бакич, 3:1 - 56 Перович, 4:1, 78 Зарубица

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Теги: Заря Луганск, Лига Европы
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